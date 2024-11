Denuncian que abogado engañó a mujer que le firmó un poder: "Lobo con piel de oveja"

En Bogotá, la publicista Sandra Angarita asegura que tras la muerte de su madre heredó un inmueble el cual sería vendido por Santiago Mora, un abogado que prometió ayudarla en todo el proceso legal, pero, según ella, tras firmarle un poder presuntamente la engañó.

“Yo siento que él era como un lobo con piel de oveja, porque jamás me imaginé que eso iba a pasar, jamás”, aseguró la publicista sobre Santiago Mora, a quien conocía desde hacía 20 años.

Según ella, habían perdido contacto, sin embargo, se volvieron a conectar tras la muerte de su madre Teresa, a finales del año 2023. “Me llamó, cómo te ha ido, cómo está tu mamá y yo 'mi mamá falleció, estoy ahorita en un proceso de sucesión”, recordó.

La madre de Sandra Angarita tenía un apartamento y le correspondía un 50% a ella y el otro 50% a su hermana. El proceso se desarrolló fácilmente y a finales de septiembre del año 2023 ya tenían la escritura pública.

Publicidad

>>> Familias denuncian haber sido engañadas por la misma abogada al firmar un poder: ¿qué responde?

Confianza traicionada

Ahora la tarea de Sandra era venderlo. “Le dije ‘yo estoy vendiendo el 50% del apartamento y es muy difícil’, entonces me dijo 'yo te compro ese apartamento’ y yo 'ay, ¡qué bueno!’”, cuenta Sandra asgurando que Santiago en ese momento se había convertido en su ángel guardián.

Publicidad

La publicista inicialmente pensó que él era la persona ideal para hacer el negocio, pues además de ser abogado era conocido. "Yo le dije '¿y la otra mitad cómo hacemos’, 'déjamelo a mí, yo me entiendo con el apoderado de tu hermana, no te preocupes”.

El 24 de noviembre del año 2023, en la notaría 44 de Bogotá, se firmó un contrato de promesa de compraventa a nombre de la empresa de Santiago Mora, donde él era su representante legal.

Los pagos se realizarían de la siguiente manera: el 25 de noviembre, $5 millones; el 21 de diciembre, $11 millones y el 31 de enero, de 2024 $149 millones.

Publicista denuncia engaño millonario por parte de abogado en Bogotá Foto: Séptimo Día

>>> Operador de grúa murió tras descarga eléctrica de 20 mil voltios: su familia pide justicia

Publicidad

“Empezaron como los incumplimientos en la promesa de compraventa, entonces él empezó a decirme ‘mira es que está muy difícil para yo poder comprarlo, el garaje es muy pequeño, los carros no caben... finalmente, yo no lo voy a comprar, me toca ponerlo en venta”, recordó.

La mujer le dijo que lo vendiera, pero que le diera la parte que le correspondía. Según ella, se realizó un otro sí a dicha promesa que modificó ese primer acuerdo de pago y, aunque tampoco se cumplió, el 17 de enero del año 2024 ella indica que Santiago le solicitó la firma de un poder.

Publicidad

“Yo firmé un poder, fui a la Notaría con él y firmé un poder amplio y suficiente, pero yo partí del principio de la confianza”, agregó.

>>> Tras accidente laboral, un hombre perdió un brazo y otro quedó en silla de ruedas

Promesas rotas

Aparentemente no había nada de qué preocuparse, Santiago había acordado vender el 50% de su apoderada y negociar el otro 50% con el apoderado de su hermana, Héctor Sarmiento.

“Yo le digo que no hay ningún problema, se hace una promesa de compraventa la cual se realiza el 25 de enero del año 24”, aseguró Héctor, quien señala que la promesa se incumplió inicialmente, sin embargo, Santiago pidió una prórroga y antes de que esta se cumpliera se comunicó con él.

Publicidad

“Me dice que ya vendió el apartamento, que tiene unos compradores, que entonces si podemos entrar en contacto con ellos”, señaló el abogado. El 22 de abril del año 2024 se hace la promesa de compraventa entre los dos apoderados del inmueble, los nuevos compradores se comprometieron a pagar el total del negocio a los tres meses.

>>> Obrero murió en accidente laboral: cayó de un noveno piso en plena construcción

Publicidad

Sandra asegura que en ese momento no se enteró del acuerdo pactado, pero sí recibió una llamada de Santiago donde le solicitó cambiar el poder a nombre suyo. "Yo empecé como a sospechar, le dije ¿tú vas a vender ese apartamento, cierto? dijo ‘sí’, le dije ¿por qué no me envías la promesa de compraventa que hiciste con los que vas a vender?”.

Señala que le envió la promesa de compraventa, todas las evidencias, pero empezó a sospechar. Decidió revocar el poder, pero cuenta que no pasó nada. Solicitó el certificado de tradición del apartamento, donde se señala que ella recibió $120 millones, pero dice que ese valor nunca lo obtuvo.

"Lo llamé, le mandé audios, chats, correos electrónicos y hay un silencio absoluto por parte de él”, afirma.

El calvario de una mujer tras firmar un poder a un abogado en Bogotá Foto: Freepik

>>> Madre e hija, acusadas de desapariciones y homicidios en varias ciudades de Colombia: así actuaban

Publicidad

La lucha por justicia

Cuenta que tan solo un mes después, la sociedad con su representante legal Santiago Mora, a quien ahora le pertenecía el 50% del apartamento, llevó a cabo la venta del inmueble junto a Héctor, el apoderado de la otra parte, por un total de $370 millones de pesos con los nuevos compradores, de los cuales le pertenecían $170 a la hermana de Sandra.

Héctor afirma que sí recibió el dinero que les correspondía por la venta, pero Sandra dice que no corrió con la misma suerte, "Literalmente, me robó”. Ella indica que hasta la fecha ha recibido tan solo $19.700.000 de Santiago Mora, es decir, este abogado le debería aún más de 100 millones.

Publicidad

Séptimo Día habló con el señalado, Santiago Mora. “No me aproveché, fue un negocio que sencillamente no resultó como ambos queríamos, pero que sí es evidente la mala fe de la señora Sandra al revocarme el poder, yo la llamé para decirle por qué me revocó el poder, la señora Sandra se desapareció”, afirmó.

>>> Exmiembro de bandas que roban motos en Colombia revela métodos más comunes

También aseguró que tiene los comprobantes de sus pagos, mensaje de WhatsApp, registro de llamadas, entre otras pruebas. “Yo a Sandra le entregué el 100% de lo que había comprometido a darle, aproximadamente $160 millones de pesos”.

"No recibí ni los $120, no recibí nada”, sostiene Sandra, quien, aunque ya intentó entablar una demanda, asegura ha tenido algunas trabas legales que le impiden denunciar. Ahora, espera se haga justicia en su caso.

Publicidad

Reviva el capítulo completo de Séptimo Día aquí: