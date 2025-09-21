En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESAPARICIÓN B KING
JORGE HERNANDO URIBE
PALESTINA
CARTA DE MADURO
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / CAPÍTULOS  / “No tenemos tranquilidad”: duro relato de familia que podría perder su casa por delito de inquilino

“No tenemos tranquilidad”: duro relato de familia que podría perder su casa por delito de inquilino

En Colombia, familias inocentes están perdiendo sus viviendas por delitos cometidos por sus arrendatarios. Los Durán Guatame, en Bogotá, viven una pesadilla por la ley de extinción de dominio.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad