Niña que estaba al cuidado de una vecina fue hallada sin vida en Santander: ¿quién le hizo daño?

Una vendedora ambulante de Santander denuncia la desaparición y muerte de su hija de 8 años tras dejarla al cuidado de una amiga. Kelly Materán vive hoy una pesadilla tras el crimen ocurrido en mayo de 2024.

“La necesidad a uno lo lleva a esos momentos y uno nunca piensa que le van a pasar esos casos, porque si fuera adivino yo no la hubiera dejado, yo me la llevo”, aseguró Kelly Materán, una madre cabeza de hogar y trabajadora informal a quien una llamada le cambió la vida por completo.

“Hasta las 12:40 que me dan la noticia que la niña no la encontraban, que si la niña estaba conmigo. Me llama la señora, le dije ‘¿cómo así si yo la niña la dejé con usted?’, que no la encontraban”, aseguró la madre.

Según ella, su única hija - que nació el 12 de marzo del año 2016- llegó para alegrarle la vida. La pequeña, que soñaba con convertirse en patinadora profesional, por lo general acompañaba a su madre en largas jornadas laborales, pues no tenía con quién más dejarla.

Sin embargo, el 1 de mayo del año 2024 todo fue diferente. "Despertábamos, yo le dije ella que se levantara para que nos fuéramos al trabajo y ella ‘mamá, no déjeme que yo me quedo con la señora Rosa’. Entonces le dijimos a Rosa y dijo que sí”, recordó.

Kelly recuerda que ese día, como muchas madres en Colombia, tuvo que dejar a su hija al cuidado de un tercero. Lina Rosa Torres, una amiga de toda la vida, quien en varias oportunidades ya había cuidado a la menor.

La desaparición de la niña dejó desconcertada a su madre. Luego de buscar a la niña en compañía de la cuidadora por más de una hora, Kelly decidió llamar a las autoridades.

“Había unos niños en el sector y uno de ellos se dijo yo la vi, dice que él se asomó en aquella esquina y la niña cogió en aquella otra y se despidió de él y que iba con un sujeto de la mano”, señaló el intendente Breiner Rueda.

Rápidamente las autoridades buscaron cámaras del sector para encontrar alguna pista que los llevara al hombre que el niño manifestó. Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad se corroboró lo dicho por el pequeño y la madre identificó al sujeto.

Kelly había reconocido a Alirio Gualdrón. “Quien les había subarrendado el sitio donde ellos viven”, afirmó el investigador. Una persona conocida por la familia y la pareja sentimental de la cuidadora.

Las autoridades fueron a buscarlo a la casa, pues según Kelly y Lina Rosa él se encontraba durmiendo mientras todos estaban buscando a la menor. “Él primeramente reacio a decir, que no sabía, que él no había tenido contacto con ella. Ya después que se le informa que hay un video donde él iba con la niña ese día entonces él ya cambia de parecer”, dijo el intendente.

De acuerdo con su nueva versión, unos sujetos encapuchados lo habían abordado y le raptaron a la niña. Esto alertó a las autoridades y el hombre fue capturado por desaparición.

La Sijín comenzó la búsqueda de la menor. “Él nos dio este punto de referencia de que había llegado con la niña hasta este lugar, de inmediato desplegamos todas las unidades a buscar en la zona boscosa. Por este landero es donde se halla el cuerpo sin vida de la menor”, afirmó Nelson Bermúdez, investigador.

Cerca de las 8:30 de la noche las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Kerly, de tan solo 8 años, en una zona boscosa a 5 minutos de la casa donde ella había desaparecido en horas de la mañana.

El señalado por las autoridades de este cruel homicidio se encuentra tras las rejas a la espera de un juicio en su contra, pues hasta el momento no ha aceptado cargos. Aunque la cuidadora demostró su inocencia, hoy no se perdona lo sucedido. Séptimo Día quiso conocer su versión de los hechos, pero no aceptó una entrevista.

