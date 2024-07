La muerte de la influencer Yerly 'Susa', de 10 años, tras accidente en moto en Pitalito

Según datos proporcionados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Liga Contra la Violencia Vial, la segunda causa de muerte de menores en Colombia está directamente relacionada con el alarmante nivel de accidentalidad vial en motocicletas. En el año 2023, se registraron 3.800 muertes violentas en accidentes de tráfico involucrando motos, y se estima que cada año fallecen en promedio 300 menores de 15 años en el país, siendo la mayoría de estos casos reportados en zonas rurales. Séptimo Díaconoció a la familia de una menor de 10 años que era influencer y perdió la vida en un siniestro.

Yomar Lozada es un creador de contenido muy reconocido en el departamento del Huila. Lo que más lo ha popularizado son los videos que realizaba con su hermana Yerly Lozada, de 10 años, más conocida como Susa. Esta familia tenía el sueño de hacer un video que se volviera viral para poder comprarle una casa a su madre.

El 12 de septiembre del 2023, Yerly sufrió un trágico accidente que consternó no solo a su familia y a sus seguidores, sino a todos los habitantes de Pitalito, Huila. Iba de regreso a casa con su hermana mayor, Argelis. En el trayecto la niña iba sin casco, por eso, al momento del estrellón y tras el impacto contra el pavimento la menor murió.

“Yo lo único que hice fue agacharme y verla y decirle que no me podía dejar solo”, aseguró su hermano Yomar, con quien pasaba la mayor parte del tiempo. Susa murió por los fuertes golpes que recibió durante el accidente, especialmente en su cráneo, ya que no tenía ninguna protección.

Según expertos en seguridad vial, de haber llevado puesto su casco hubiese tenido grandes posibilidades de sobrevivir al impacto. Lamentablemente, esa imprudencia acabó con todos los sueños de Yerli y dejó un dolor imborrable en su familia.

Las cifras de Medicina Legal y el Observatorio Nacional señalan que los municipios más pequeños son los más recurrentes en este tipo de infracción, pues para muchos de sus pobladores es normal conducir una moto sin casco. En el último año, en estas zonas hubo un aumento de 48% de niños muertos en siniestros de motocicletas.

En septiembre de 2023, el Congreso de la República radicó un proyecto de ley que busca que los niños menores de 10 años no puedan ser transportados en moto. Todo con el fin de disminuir las trágicas cifras de muertes de niños por este tipo de accidentes y también para concientizar a los familiares de ser más responsables con el uso de protección en las vías del país.

