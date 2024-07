Muertes en escenarios deportivos: denuncias de negligencia y falta de equipos médicos

La muerte de Tábata Vélez, de 13 años, el 5 de marzo de 2024 en una bodega del Instituto de Deportes de Sabaneta, y de Alba Lucía Escobar, de 57 años, el 13 de febrero de 2024 en una piscina del IDRD en Bogotá, dejó destrozadas a dos familias. Ambas fallecieron mientras entrenaban en escenarios deportivos y sus seres queridos denuncian negligencia en la atención de emergencias.

Tábata Vélez, una promesa del deporte paisa

Tábata Vélez, una prometedora pesista en formación, sufrió un colapso mientras entrenaba en una bodega adaptada para levantamiento de pesas en Sabaneta. Su abuela, María Clara Ortiz, relató en Séptimo Día: “Cuando me llamaron no me dijeron que estaba grave... la niña se puso mal”. La falta de equipos médicos y la tardanza en la atención presuntamente contribuyeron a su trágica muerte, según su familia. La adolescente fue trasladada al Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, pero llegó en condiciones críticas, con múltiples arritmias cardíacas y un infarto fulminante.

>>> ¿Escenarios deportivos peligrosos?: Alarma por denuncias de falta de seguridad en Colombia

Natación, la pasión de una pensionada en Bogotá

En Bogotá, Alba Lucía Escobar, de 57 años, falleció en una piscina del IDRD, mientras tomaba clases de natación, un deporte que practicaba desde hacía dos años. Su hermana, Nelcy Escobar, recordó: “Mi sobrino me llamó y me dijo que mi mamá estaba en las clases de natación y parece que le pasó algo grave”. Según denuncias de los familiares, la piscina no contaba con el equipo adecuado para emergencias.

Publicidad

La concejal María Clara Name criticó la falta de desfibriladores y equipos médicos necesarios: “Aquí es cuando decimos dónde estaba el desfibrilador. Yo sí creo que si hubieran tenido los insumos pertinentes Alba hubiera podido recuperar su vida”.

Las familias de Tábata y Alba Lucía acusan a las instalaciones deportivas de no tener los equipos médicos necesarios y de no reaccionar a tiempo. María Clara Ortiz afirmó: “No tenían todos los protocolos de seguridad... la niña murió por falta de atención”. En Bogotá, Nelcy Escobar denunció la falta de salvavidas y equipos de emergencia adecuados.

Publicidad

>>> Dos menores de edad fueron víctimas de accidente en canchas deportivas: les cayó encima

En Sabaneta, María Clara Ortiz ya ha tomado medidas jurídicas. Los casos de Tábata y Alba Lucía demuestran la necesidad urgente de mejorar los protocolos de emergencia en todos los escenarios deportivos, sean públicos o privados. La justicia deberá determinar las responsabilidades y exigir las reparaciones correspondientes.