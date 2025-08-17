Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP Y PUTIN
DIEGO CADENA
AVIONETA EN MEDELLÍN
ALFREDO SAADE
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Menor de edad murió en la piscina de un hotel en Arboletes, Antioquia

Menor de edad murió en la piscina de un hotel en Arboletes, Antioquia

El pasado jueves 14 de agosto se confirmó la muerte de un niño de ocho años en la piscina de un hotel del municipio de Arboletes, en Antioquia. Estos se sabe del caso.

Menor de edad murió en la piscina de un hotel en Antioquia
Imagen de referencia de piscina.
Pexels
Por: Mateo Medina Escobar
|
Actualizado: agosto 17, 2025 10:49 a. m.

La muerte de un menor de edad se registró en la piscina de un hotel ubicado en el municipio de Arboletes, departamento de Antioquia. El hecho fue confirmado por varios medios locales, que relataron la muerte del niño como un aparente accidente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Se trata de Samuel Cogollo Fuentes de 8 años. El niño, oriundo del municipio Los Córdobas, en Córdoba, se encontraba de vacaciones con su familia. El menor de edad perdió la vida el pasado jueves 14 de agosto en la piscina del hotel donde se hospedaba.

Últimas Noticias

  1. Video captó momento de robo en restaurante de Bogotá: Policía logró la captura de un involucrado
    Video del momento exacto que ocurre robo en restaurante al norte de Bogotá.
    Policía Metropolitana de Bogotá

    Video captó momento de robo en restaurante de Bogotá: Policía logró la captura de un involucrado

  2. [BeFunky patch_d686v4qlnc] (1).png
    Clausuran local de famosa pizzería
    Tomadas de redes sociales

    Clausuran Little Caesars del barrio Restrepo, en Bogotá, por presencia de ratas

Lea: ¿Cuáles son los hoteles que tendrán medidas urgentes en San Andrés? SIC tomó drástica decisión

¿Qué se sabe de la muerte del niño?

La familia de Cogollo Fuentes había llegado al municipio Arboletes a pasar un tiempo de vacaciones. El grupo terminaba de almorzar cuando ocurrió la situación con el menor de edad. "Él se encontraba con sus padres y desafortunadamente, al ingresar en la piscina broncoaspira y tenemos la pérdida de la vida de este menor", dijo el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía de Urabá, en diálogo con Blu Radio.

Publicidad

"La invitación a todas las familias, a todos los padres es al cuidado de sus hijos, tenemos que estar con ellos siempre, no podemos descuidarlos porque en un momento el menor termina de almorzar, ingresa a la piscina, eso fue cuestión de segundos, tenemos una situación muy lamentable”, agregó el coronel. El menor de edad fue trasladado a un centro asistencial donde se declaró su muerte.

Según recoge El Espectador, en un reporte preliminar dice que la causa de la muerte del niño fue catalogada como inmersión. Las autoridades del departamento están esperando los resultados de la necropsia de Medicina Legal. Se espera identificar si Samuel Cogollo Fuentes presentó alguna afectación médica durante su estancia dentro de la piscina.

¿Qué es la muerte por inmersión?

De acuerdo con los Manuales MSD, dedicados a compartir información para médicos y farmacéuticos, la inmersión es cuando se introduce algo o alguien dentro de un líquido. En este caso, el menor de edad hizo una inmersión en el agua de la piscina.

Publicidad

Al mismo tiempo, la inmersión lleva a otras situaciones que ponen en peligro la vida de las personas. "El ahogamiento se produce cuando la inmersión en un líquido causa asfixia o afecta la respiración".

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Municipio de Arboletes

Muerte

VACACIONES