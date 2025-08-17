Menor de edad murió en la piscina de un hotel en Arboletes, Antioquia

La muerte de un menor de edad se registró en la piscina de un hotel ubicado en el municipio de Arboletes, departamento de Antioquia. El hecho fue confirmado por varios medios locales, que relataron la muerte del niño como un aparente accidente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se trata de Samuel Cogollo Fuentes de 8 años. El niño, oriundo del municipio Los Córdobas, en Córdoba, se encontraba de vacaciones con su familia. El menor de edad perdió la vida el pasado jueves 14 de agosto en la piscina del hotel donde se hospedaba.

Lea: ¿Cuáles son los hoteles que tendrán medidas urgentes en San Andrés? SIC tomó drástica decisión



¿Qué se sabe de la muerte del niño?

La familia de Cogollo Fuentes había llegado al municipio Arboletes a pasar un tiempo de vacaciones. El grupo terminaba de almorzar cuando ocurrió la situación con el menor de edad. "Él se encontraba con sus padres y desafortunadamente, al ingresar en la piscina broncoaspira y tenemos la pérdida de la vida de este menor", dijo el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía de Urabá, en diálogo con Blu Radio.

Publicidad

"La invitación a todas las familias, a todos los padres es al cuidado de sus hijos, tenemos que estar con ellos siempre, no podemos descuidarlos porque en un momento el menor termina de almorzar, ingresa a la piscina, eso fue cuestión de segundos, tenemos una situación muy lamentable”, agregó el coronel. El menor de edad fue trasladado a un centro asistencial donde se declaró su muerte.

Según recoge El Espectador, en un reporte preliminar dice que la causa de la muerte del niño fue catalogada como inmersión. Las autoridades del departamento están esperando los resultados de la necropsia de Medicina Legal. Se espera identificar si Samuel Cogollo Fuentes presentó alguna afectación médica durante su estancia dentro de la piscina.



¿Qué es la muerte por inmersión?

De acuerdo con los Manuales MSD, dedicados a compartir información para médicos y farmacéuticos, la inmersión es cuando se introduce algo o alguien dentro de un líquido. En este caso, el menor de edad hizo una inmersión en el agua de la piscina.

Publicidad

Al mismo tiempo, la inmersión lleva a otras situaciones que ponen en peligro la vida de las personas. "El ahogamiento se produce cuando la inmersión en un líquido causa asfixia o afecta la respiración".

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL