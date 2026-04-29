Delcy Rodríguez promete que con aumento de salario mínimo en Venezuela “habrá mejora”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a prometer una "mejora" económica ante la expectativa por el aumento del salario mínimo que ella misma anunció hace semanas, en medio de protestas sindicales que exigen elevar el sueldo, actualmente equivalente a 27 centavos de dólar. (Lea también: Venezolanos piden que aumento de salario mínimo prometido por presidenta no se dé a través de bonos)

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Miles de ciudadanos han marchado en el país con la consigna de una mejora laboral y de las remuneraciones y pensiones, tras cuatro años sin ajustes en el salario mínimo, que actualmente es de 130 bolívares (0,27 dólares) frente a una inflación anual que supera el 600%.

Aunque el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales sin incidencia en prestaciones y otros beneficios, es insuficiente frente a los 645 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta básica alimentaria familiar.



"Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito", dijo a la AFP Mauricio Ramos, un profesor universitario jubilado de 71 años.



Tras la captura de Nicolás Maduro, que está recluido en una cárcel de EE. UU., Delcy Rodríguez impulsó una reforma petrolera y anunció otra de minería, las cuales abren las puertas a empresas extranjeras, así como una ley de amnistía que anticipaba la liberación de cientos de presos políticos, aunque la misma presidenta dio por terminada dicha ley, sin ofrecer más detalles. (Lea también: Delcy Rodríguez anuncia el fin de la amnistía en Venezuela y oenegés lo tildan de “inconstitucional”)



Las promesas de Delcy Rodríguez frente al salario mínimo

A comienzos de abril, Rodríguez prometió un "incremento responsable" de salarios, carcomidos por una crónica inflación y la dramática retracción de la economía en la última década.

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En tanto "Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino", aseguró, sin detallar de cuánto será el aumento augurado para el 1 de mayo.

Este 28 de abril, expresó en un acto en Carabobo (norte) con motivo de la peregrinación que convocó por diez días en todo el país para pedir a Estados Unidos el cese de las sanciones: "Yo les puedo dar la cara para decir: habrá mejora, habrá mejora, pero que ese remedio no sea peor que la enfermedad".

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No obstante, La mandataria indicó que hay sectores que están creando una "sobreexpectativa" con motivo del aumento que espera concretar el 1 de mayo, Día del Trabajador, sobre el salario mínimo. Sin embargo, no ha especificado si se trata del sueldo mínimo, congelado desde marzo de 2022, o de un ingreso que reciben trabajadores públicos conformado por dos bonificaciones y que fue aumentado el pasado marzo.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP