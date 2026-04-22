Firmaron por un bono de mercado y terminaron con millonario crédito a su nombre: ¿quién responde?

Empresas en Colombia ha sido señaladas de captar ciudadanos mediante encuestas y promesas de bonos de mercado para, presuntamente, tramitar créditos bancarios y tarjetas de crédito sin el consentimiento de los afectados. Según las denuncias conocidas por Séptimo Día, estos grupos, al parecer, obtienen los datos personales en espacios públicos o a través de llamadas telefónicas, invitando a participar en supuestos sorteos que terminan en citas en oficinas.

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En estos lugares, los ciudadanos son abordados por asesores que ofrecen servicios de vivienda, viajes y educación, mientras, aparentemente, utilizan su información para adquirir obligaciones financieras millonarias a su nombre. Conozca los impactantes testimonios de quienes denuncian haber sido víctimas de este engaño.



Aceptó una encuesta y le sacaron un préstamo de $30 millones

Nidia Guevara, una contadora pensionada de 66 años, relató que su calvario comenzó a finales de octubre de 2025 en un centro comercial al sur de Bogotá. Allí, un joven la abordó con el pretexto de realizar un sondeo sobre servicios públicos. Según cuenta, le pidieron su nombre y número de teléfono para participar en el sorteo de unos bonos de mercado.

Días después, recibió una llamada en la que le informaron que debía presentarse el 21 de noviembre de ese año en un edificio de la calle 26 para reclamar un supuesto bono de 400.000 pesos.



Al llegar al lugar, la mujer describió un ambiente con música a alto volumen y numerosos asesores. Un funcionario le ofreció asesoría para adquirir vivienda, un tema que captó su interés inmediato. “Me preguntaron que si yo tenía cuentas bancarias, entonces yo le dije: “sí, claro””, recordó.



El asesor le mostró catálogos de casas en remate a cambio de una supuesta afiliación a la empresa Nova Houm SAS. Además, le solicitó su cédula y su teléfono celular. Nidia afirmó que en ese momento el hombre "se adueñó de mi celular" y, sin que ella lo notara, tramitó “un préstamo por 30 millones de pesos”.

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La ilusión de tener casa propia motivó a la mujer a seguir las instrucciones del asesor. Al respecto, Nidia manifestó: "Yo siempre he luchado por tener casa propia y la verdad yo me ilusioné muchísimo". Debido a que el banco no desembolsó el dinero de inmediato, dos asesores de la empresa Nova la acompañaron a una sede física de la entidad financiera. Previamente, le entregaron el bono de mercado y le hicieron firmar un contrato por 29 millones de pesos que no especificaba compromisos claros por parte de la empresa.

Una vez retirado el dinero, Nidia entregó $29 millones en efectivo a los asesores, quienes prometieron contactarla en una semana para el trámite de la vivienda. Sin embargo, las llamadas nunca llegaron y el bono de mercado de 400.000 pesos resultó ser de solo $10 mil pesos.

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Ante sus reclamos, un supuesto abogado de la empresa le devolvió 3 millones de pesos y le aseguró: "Tranquila nosotros gestionamos la compra de cartera y le pagamos al banco". A pesar de estas promesas, la deuda persistió, lo que llevó a Nidia a interponer una denuncia por estafa en febrero de 2026.



Otro caso para adquirir vivienda

José Agustín Peña, un conductor de camión de 65 años, vivió una situación similar tras recibir una llamada telefónica ofreciéndole bonos de mercado por 320.000 pesos. El 13 de febrero de 2026, asistió junto a su esposa, Fabiola Vallejo, a las oficinas de la empresa Urban Home, sobre la avenida 26. Allí, un asesor les planteó la posibilidad de adquirir vivienda propia. José Agustín recordó la oferta del asesor: " Se puso a decirnos que nosotros qué queríamos en el futuro. Yo le dije: "Quiero tener una casita. Él dijo que estaban ayudando para eso, para comprar vivienda”.

El personal de la oficina insistió en que ellos gestionaban todo a través de entidades bancarias. En medio del proceso, le solicitaron su teléfono celular para supuestamente tomarle una fotografía. No obstante, este acto fue en realidad un reconocimiento facial para trámites bancarios digitales.

Posteriormente, según Fabiola, les presentaron un contrato de afiliación y membresía con la empresa Urban por un valor de $13.500.000 pesos. Sin embargo, al igual que en otros casos, el documento no especificaba compromisos claros, sino que se limitaba a describir de forma general los supuestos servicios que ofrecía la empresa.

Al verificar el estado del producto, descubrieron que el cupo total de $5.500.000 pesos ya había sido utilizado. La pareja aseguró que en ningún momento autorizaron dicho crédito ni la expedición de la tarjeta. Al intentar reclamar en las oficinas de la empresa, encontraron que ya no se encontraba en ese lugar.



¿Qué dijeron asesores y empresa señalada?

La investigación identificó a Jhon Alejandro Santamaría Erazo y Gina Alexandra Gómez Rodríguez como representantes legales de Nova Home y Urban Home en distintas fechas. El 25 de marzo de 2026, las cámaras de Séptimo Día llegó a la oficina señalada junto a los denunciantes.

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Un joven que se identificó como asesor inmobiliario defendió su labor ante los cuestionamientos por las denuncias de engaño. Al ser consultado sobre lo que ofrecía, el sujeto respondió: "yo vendo casas" y añadió "yo ofrezco asesorías inmobiliarias" con diversas constructoras.

Cuando se le preguntó por los contratos millonarios que hacían firmar a ciudadanos como Fabiola Vallejo, el asesor afirmó que estaba contratado por una empresa, evitó profundizar en el tema e intentó evadir al periodista.



Inexistencia de convenios

Las empresas implicadas aseguraban tener convenios con reconocidas constructoras y entidades bancarias para respaldar sus servicios de vivienda. No obstante, Séptimo Día consultó con Asobancaria para verificar si las empresas denunciadas en esta investigación tenían algún tipo de acuerdo con bancos en Colombia, y la respuesta fue contundente: ninguna entidad financiera del país mantiene convenios con dichas compañías.

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Para el abogado especialista Yeison Arturo Sánchez, estas empresas, además del presunto engaño, podrían ser investigadas por un posible “concierto para delinquir”, ya que los contratos utilizados son prácticamente idénticos y solo varían en los nombres y los logos.

Entidades bancarias recomendaron a los ciudadanos no entregar sus datos biométricos ni documentos personales a desconocidos para evitar ser víctimas de fraude. El coronel Adrián Vega, jefe del centro cibernético de la Policía, calificó a estas entidades como "empresas fachada" que forman parte de una estructura dedicada a “monetizar estafas y delitos informáticos”.

Las víctimas, como Nidia y José Agustín, esperan que la Fiscalía avance en las investigaciones de las denuncias interpuestas para evitar que más personas pierdan sus ahorros bajo la falsa promesa de una vivienda o un bono de mercado.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.