Cuatro familias de militares colombianos viven una tragedia y aún no calman el profundo dolor que sienten tras el trágico accidente en el que sus seres queridos perdieron la vida. Los uniformados tripulaban un helicóptero del Ejército Nacional que cayó a tierra en Quibdó, el 19 de marzo de 2023. El accidente quedó grabado en videos que dejan ver el desprendimiento en el aire del rotor de cola de la aeronave. Séptimo Día tuvo acceso a algunos apartes de un documento donde se concluye la posible falla que tuvo.

En el escrito del Ejército Nacional, conocido en exclusiva por este informativo, se reconoce que había una pieza desgastada del helicóptero UH-1N involucrado en el siniestro. Laboratorios de la casa matriz en Estados Unidos mostraron la corrosión en un elemento de una de las palas del rotor de cola de la aeronave.

Así las cosas, según oficiales retirados del Ejército colombiano, la institución sería responsable de la caída. Señalan además que es urgente que se analice a profundidad la operación de otras unidades de este modelo de helicóptero que hoy siguen volando en el territorio nacional.

>>> Accidente de helicóptero militar en Quibdó: expertos cuestionan estado de las aeronaves

Publicidad

La familia de la teniente Julieth García, quien perdió la vida en el fatal accidente, asegura que solo fue hasta el mes de septiembre de 2024 que pudo conocer el documento que habían solicitado en múltiples derechos de petición.

“Por fin tuvimos acceso a ese informe final que está desde el mes de febrero, aproximadamente 6 meses en los que el Ejército, por algún motivo, no quería presentar ese documento”, señaló Juan Felipe García, hermano menor de la teniente.

Publicidad

En el documento el Ejército analizó las fallas que los técnicos encontraron en el rotor de cola, donde una de sus palas se convirtió en la pieza central de estudio en los laboratorios de la casa fabricante en Estados Unidos.

>>> El audio desconocido de los momentos previos a accidente de helicóptero militar en Quibdó

Así señala textualmente: “Al haber ingresado humedad y exposición a condiciones ambientales dentro de la piel interna de la pala, el concepto indica que se generaron unos puntos de corrosión alrededor del avellanado de uno de los tornillos, causando de esta manera una fatiga del material alrededor del tornillo de la pala”.

¿Por qué la falla no se identificó antes?

En un extracto del documento del Ejército conocido por Séptimo Día se muestra una fotografía de la pala que presentó la falla y que habría sido la causante, según el informe, de que el rotor de cola se desprendiera en pleno vuelo y que el helicóptero se precipitara a Tierra.

Fotografía de la pala que presentó la falla y que habría sido la causante del siniestro aéreo del Ejército Foto: Séptimo Día

Publicidad

Tras analizar los hallazgos de las piezas que hizo la casa matriz en Estados Unidos, el Ejército concluyó en su investigación como causa probable del accidente: factor máquina fatiga de material.

“¿Qué quiere decir factor máquina en una causa de un accidente? Que algo falló de la aeronave, algún componente o su estructura falló directamente en el componente”, señaló el mayor retirado Óscar Rojas Martínez, quien hizo parte de la Aviación del Ejército por 20 años y fue piloto de este modelo de helicóptero.

Publicidad

>>> Muerte de teniente Julieth García plantea interrogantes sobre la seguridad aérea militar

“¿Y qué quiere decir fatiga material? Que el material estaba viejo o estaba arreglado, reparado y no estaba correctamente como tendría que estar inicialmente”, aseguró el mayor retirado.

En el accidente el helicóptero pierde una de sus piezas: el rotor de cola. “Ese factor de fatiga el material necesariamente depende de mantenimiento”, recalcó el experto.

Sin embargo, el Ejército señala un polémico argumento con el que justifica no haber identificado la falla. “El desprendimiento del adhesivo no se podía evidenciar de manera visual al exterior de la pala, la corrosión identificada durante las pruebas de laboratorio e inspección de las palas en la casa fabricante no era reconocible a través de las inspecciones de mantenimiento diario preventivo”.

Publicidad

Para el abogado de la familia, Miguel Ángel del Río, el mantenimiento de cualquier vehículo de transporte debe someterse a pruebas rigurosas que detecten posibles fallas internas en las piezas. “Se están lavando las manos de manera directa con informe, para que mañana no se puedan establecer responsabilidades”, afirmó.

El argumento del Ejército fue para la familia de la teniente García otro duro golpe en su lucha por descubrir la verdad. Las familias de las víctimas dicen que esta tragedia se habría podido evitar y siguen clamando cambios y medidas urgentes de parte de las fuerzas militares colombianas frente a la seguridad de sus aeronaves.

Publicidad