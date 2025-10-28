En vivo
Revelan versión del novio de Laura Camila Blanco, señalado de feminicidio: ¿Hay contradicciones?

Revelan versión del novio de Laura Camila Blanco, señalado de feminicidio: ¿Hay contradicciones?

Óscar Santiago Gómez, novio de la periodista Laura Camila Blanco, aseguró que ella se lanzó del noveno piso tras una discusión, pero el cuerpo de la joven reveló signos de estrangulamiento.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 28 de oct, 2025
