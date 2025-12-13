En vivo
Cabezote sección SALUD Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / SALUD  / La gripe H3N2 registra su primer caso confirmado en América Latina: ¿de qué país se trata?

La gripe H3N2 registra su primer caso confirmado en América Latina: ¿de qué país se trata?

Luego de reportarse el caso, los organismos de salud señalaron que mantienen un monitoreo constante para prevenir una mayor propagación. Esto se sabe.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 13 de dic, 2025
El H3N2 registra su primer caso confirmado en América Latina: ¿de qué país se trata?
Lo confirmó la Secretaría de Salud de México -
Canva - Archivo

