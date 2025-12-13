La gripe H3N2 registra su primer caso confirmado en América Latina: ¿de qué país se trata?

Durante los últimos meses, la circulación del virus H3N2 ha generado preocupación en distintas partes del mundo, especialmente en Europa y varios países de Asía, donde se han registrado más casos. Ahora, esa misma preocupación se ha trasladado a América Latina, pues recientemente se registró el primer caso.



De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el H3N2 subclado K corresponde a una variante del virus de la gripe A (Influenza A) que ha llamado la atención de las autoridades sanitarias por su alta capacidad de transmisión y por presentar cierta evasión frente a la inmunidad previa.

Este subclado puede provocar síntomas habituales de la influenza, como fiebre, tos, dolores musculares y fatiga, y tiende a afectar con mayor intensidad a niños pequeños y adultos mayores. No obstante, los expertos aclaran que no se trata de un virus nuevo ni de una pandemia, sino de una evolución del ya conocido H3N2.



¿En qué país de Latinoamérica se registró el caso?

La Secretaría de Salud de México confirmó el pasado 12 de diciembre el primer caso de influenza A H3N2 subtipo K en el país, de acuerdo con un comunicado oficial emitido por la dependencia federal. El caso fue validado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y corresponde a una persona que, según menciona el informe, respondió favorablemente al tratamiento ambulatorio "con medicación antiviral y ya se encuentra recuperada".

Según el comunicado, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo y análisis permanente para la detección oportuna de cualquier caso adicional, como parte de las acciones preventivas en materia de salud pública.



La Secretaría de Salud precisó que esta variante del virus presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año, por lo que su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención continúa siendo la vacunación. En este sentido, las autoridades subrayaron que no representa un motivo de alarma para la población.



Otros países del continente americano donde se reportan aumentos de casos

Según datos recopilados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha reportado un aumento sostenido en la circulación del virus H3N2 en el continente americano.

Este incremento es notable, especialmente en América del Norte, región que actualmente se encuentra en plena temporada invernal. Las organizaciones señalaron que, en los Estados Unidos de América y Canadá se registró una mayor circulación del subtipo A(H3N2), con un aumento progresivo de las detecciones del subclado K de influenza A(H3N2).

Ante este nuevo reporte en México invitaron a la ciudadanía a acudir a centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra influenza, COVID-19 y neumococo, conforme al esquema que corresponda. Estas vacunas, recordó la dependencia, son clave para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos, especialmente en niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.

¿Puede la gripe H3N2 convertirse en una pandemia?

Ante el aumento de casos, la ciudadanía ha comenzado a preguntarse si existe la posibilidad de enfrentar una situación similar a la pandemia vivida en 2020 con el COVID-19. Frente a estas inquietudes, el infectólogo Alejandro Macías aclaró al medio mexicano El Heraldo que la gripe H3N2 “no es un virus pandémico, es uno de los virus que ya estaban circulando, pero que mutó".. Según explicó, este comportamiento podría generar escenarios como los observados en países como Japón, Reino Unido o España, donde la influenza se ha propagado de manera más temprana y con mayor facilidad de lo habitual.

El especialista insistió en que no se trata de una pandemia, aunque sí de un virus diferente al que venía circulando, "que responde menos bien a la vacuna y que se transmite, como es un mutante, con más facilidad".

Asimismo, el experto hizo un llamado a la vacunación, señalando que, aunque la vacuna no previene completamente el contagio, sí contribuye a reducir el riesgo de desarrollar cuadros graves y de fallecer por esta enfermedad. Advirtió que "cualquier persona puede enfermar gravemente por influenza, aunque el riesgo es mayor en niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas como la diabetes".

