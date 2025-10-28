En vivo
Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / Los nuevos detalles de la muerte de la periodista Laura Blanco: autopsia reveló estrangulamiento

Los nuevos detalles de la muerte de la periodista Laura Blanco: autopsia reveló estrangulamiento

Dos meses después de la trágica caída de Laura Camila Blanco de un edificio, el caso que inicialmente fue clasificado como suicidio, dio un giro y su pareja fue imputada por feminicidio agravado.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 28 de oct, 2025
