Vivió un infierno en centro de rehabilitación: torturas a joven quedaron en video

Son alarmantes las cifras de denuncias por maltrato y negligencia en alguna fundación o centro de rehabilitación en Colombia. Séptimo Díaconoció la tragedia que viven miles de familias colombianas que dejan a sus familiares a manos de personas, muchas de ellas sin experiencia, para tratar los problemas de adicción.

Santiago Erazo, un joven cuya familia lo obligó a ingresar a una fundación para tratar su dependencia a las sustancias psicoactivas y quien ahora se encuentra en el exterior, relató al programa informativo su amarga experiencia y detalló las formas de maltrato físico y emocional que recibía por parte de profesionales. Los hechos ocurrieron para agosto del 2023.

“Cuando voy a la sala veo cinco sujetos y me dicen ‘hola, Santiago ¿cómo estás? Soy psicólogo y te tienes que ir conmigo’ y dije ‘Cómo así, yo no me tengo que ir con nadie porque simplemente usted no me puede obligar’ y me contestó ‘te vas conmigo a las buenas o voy a tener que actuar de una forma que no quiero’. Para mí eso es un secuestro”, aseguró Erazo.

A Santiago llegaron a buscarlo a la casa de su mamá, el único que no sabía que iba a entrar a rehabilitación era él, ya que su familia desesperada al no saber qué hacer con la adicción de su hijo buscó alternativas a las que no se pudiera resistir.

Una vez ingresó a la Fundación Juntos Construimos Sueños, en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy, comentó que empezaron las irregularidades donde incluso le quitaron la posibilidad de ver a sus familiares. Su madre fue reiteradas veces a verlo, pero no se lo permitieron.

Tres meses después, pudieron verlo. Según las imágenes presentadas en Séptimo Día y los testimonios de la familia, él estaba muy delgado y con algunos signos de violencia. Ibis María Castro fue una de las personas que trabajó en la fundación mientras Santiago estaba allí internado y narró que, en efecto, al joven "le pegaba patadas", además de otros malos tratos.

Las cámaras de seguridad del centro de rehabilitación registraron imágenes impactantes del tipo de agresiones que recibía Santiago Erazo. Ahí se puede ver como el hombre le pegaba patadas en todas las partes de su cuerpo, en especial, en la cabeza, además de puños. Castro confirmó los videos "donde lo desnudó, donde le echó agua y lo cogía y lo tiraba hacia el piso. Eso me marcó totalmente. Muy complicado”.

En las pocas visitas que tuvo intentó informar a sus familiares lo que ocurría dentro del establecimiento, pero siempre estaba vigilado por algún líder de la fundación. Por medio de una carta entregada a su padre, ellos pudieron enterarse de los maltratos que estaba viviendo. Entre líneas, Santiago expresó que: “Me golpearon en tres ocasiones, fueron golpizas que incluso me rompieron la cabeza. Me han hecho dormir al lado de la basura después de mojarme con baldes de agua”.

Hasta el 5 de febrero de 2024, Ibis María se comunicó con la familia de Santiago para mostrarle los videos del maltrato que estaba recibiendo. Inmediatamente, su familia denunció al recinto.

¿Qué dijo el hombre que golpeó brutalmente en el centro de rehabilitación a Santiago?

Séptimo Día logró identificar y contactar al hombre que agredió y golpeó brutalmente a Santiago y quedó registrado en los videos. Su nombre es Rubén Darío Pérez, uno de los profesionales que atendía a los pacientes para tratar sus adicciones.

“Es una situación que como profesional y como persona no es apta. Lamentablemente, vuelvo y le digo somos seres humanos, yo tengo una equivocación y tengo que aceptar las cosas. Yo voy a responder por mis actos”, aseguró el terapeuta.

El Observatorio de Drogas de Colombia informó que hay más de 700.000 personas adictas a sustancias psicoactivas en Colombia, y cerca de la mitad requiere atención especializada. Sin embargo, la falta de regulación y supervisión en muchos centros de rehabilitación plantea serios riesgos para sus vidas.