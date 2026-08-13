Abecé para acceder a servicio gratuito de Starlink en Colombia: ¿quiénes pueden tomarlo?

En medio de los estragos que ha dejado el terremoto en Colombia de 7,4, que se registró en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, muchas personas han quedado incomunicadas. En algunas zonas hay problemas con el acceso internet y en otros casos, los damnificados no tienen cómo pagar ese u otros servicios. Es por eso que Starlink, una de las empresas de Elon Musk, anunció que ofrecerá acceso gratuito hasta el 12 de septiembre a quienes ya sean clientes y se encuentren en los departamentos afectados por el temblor, como Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.



Así puede tomar el servicio de Starlink sin costo

La compañía aclara que si usted ya es cliente no tiene que hacer trámites, el servicio gratuito se aplicará a su cuenta de inmediato. Por otro lado, si usted había cancelado su suscripción, la empresa asegura que también podrá reactivarla y conectarse de forma gratuita hasta el 12 de septiembre.

Si en cualquiera de los dos casos su antena de Starlink sufrió daños por el terremoto en Colombia, puede contactarse con asistencia a través de los canales digitales y allí le indicarán qué hacer para reemplazarla. Para poder realizar el proceso debe tener instalada la aplicación de Starlink en el celular. Cuando esté logueado, busque el botón de asistencia, luego dé clic a mensajes y contactarse con el equipo de asistencia de la compañía.

Si no puedo hacerlo a través del teléfono, puede ir a la página web: digite https://starlink.com/co, luego inicie sesión con el correo que tiene registrado y ya en su cuenta diríjase a mensajes y pulse nuevo ticket.



Sin embargo, si es cliente nuevo debe comprar una antena de Starlink en las tiendas autorizadas en Colombia antes de contar con el servicio gratuito. Estos sitios son:



Alkosto

Éxito

Falabella

HomeCenter Sodimac

iShop

Ktronix

Mercado Libre

Panamericana

PriceSmart

Si no puede contactarse con Starlink con los pasos anteriores o no tiene una cuenta, la empresa habilitó un link (https://starlink.com/support/guest-contact) en el que le brindarán soporte. Solo debe dar digitar nombre, correo electrónico y número de teléfono. A los pocos segundos recibirá un email en el que le pedirán crear su ticket para recibir atención personalizada. Tenga en cuenta que dicho ticket tiene una vigencia de 24 horas.



Es de recordar que el servicio de Starlink en Colombia cuesta entre 160 mil y 266 mil pesos, dependiendo del plan que escoja.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL