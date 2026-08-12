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Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / Starlink garantizará internet gratuito en zonas afectadas por el terremoto en Colombia

Starlink garantizará internet gratuito en zonas afectadas por el terremoto en Colombia

La compañía de internet satelital anunció servicio gratuito para las personas en zonas afectadas por el terremoto.

Por: María Paula González
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Starlink
Getty Images

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, ha anunciado que se solidariza con las víctimas que dejó el terremoto de magnitud 7,4 en algunas zonas del Pacífico y Eje Cafetero de Colombia. Según detallaron en una publicación en sus redes sociales, este servicio será gratuito para ellos hasta el próximo 12 de septiembre.

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La compañía, que también dio su servicio a Venezuela en medio de la emergencia por el sismo del 24 de junio, señaló que clientes nuevos y antiguos de su internet satelital que estén ubicados en las zonas afectadas en Colombia tendrán acceso a este de manera gratuita por un mes.

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"Para los afectados por el devastador terremoto en Colombia, Starlink ofrece servicio gratuito hasta el 12 de septiembre tanto a clientes nuevos como a los ya existentes", publicó la compañía en su cuenta oficial de X, antes Twitter. Asimismo, agregaron que también "estamos desplegando Starlink para apoyar a los organismos de respuesta ante emergencias y restablecer la conectividad en las zonas más afectadas".

¿Cómo funcionará el beneficio de Starlink en Colombia?

La empresa de Elon Musk detalló que aquellos clientes activos existentes que cuentan con el servicio, "no es necesario realizar ninguna acción", pues el beneficio de gratuidad por un mes ya fue aplicado a sus cuentas. De la misma forma, agregaron que los clientes que previamente hayan cancelado su servicio, solo tendrán que reactivar su cuenta y contarán con el beneficio.

Por otro lado, indicaron que los clientes nuevos que adquieran un Starlink en las zonas afectadas por la emergencia, deberán "contactar con el soporte después de la compra para recibir el servicio gratis hasta el 12 de septiembre". De la misma forma, recomendaron a los usuarios cuyo kit Starlink se vio afectado también pueden ponerse en contacto con Asistencia para solicitar un reemplazo gratuito.

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¿Cómo adquirir Starlink en Colombia?

Starlink ofrece actualmente varios planes en Colombia, diseñados para distintos perfiles de usuario, desde hogares con necesidades básicas hasta empresas que requieren conectividad robusta en movimiento.

1. Plan residencial lite

Precio mensual: $150.000

  • Datos básicos ilimitados
  • Ideal para navegación web, redes sociales, correo electrónico y uso doméstico moderado
  • Incluye impuestos y tarifas

Este plan está pensado para hogares pequeños o usuarios que no requieren un uso intensivo de internet. Es una opción accesible y sin cargos ocultos, ideal para quienes desean conectarse sin complicaciones.

2. Plan residencial estándar

Precio mensual: $250.000

  • Datos ilimitados
  • Ideal para streaming en alta calidad, videollamadas, trabajo remoto y juegos en línea
  • Ubicación fija
  • Incluye impuestos y tarifas

Este es el plan más popular entre los usuarios residenciales, teniendo en cuenta que ofrece una experiencia completa de navegación sin restricciones de datos, con velocidades que pueden superar los 100 Mbps en condiciones óptimas.

3. Plan itinerante

Precio mensual: $210.000 50 GB / $415.000 ilimitado

  • Conectividad desde cualquier lugar del país
  • Ideal para viajeros, transportistas, campistas o usuarios en movimiento constante
  • Datos ilimitados
  • Incluye impuestos y tarifas

Este plan permite llevar el servicio de Starlink a cualquier parte del territorio nacional, sin necesidad de una ubicación fija. Es especialmente útil para quienes trabajan en campo o en zonas sin infraestructura de telecomunicaciones.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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