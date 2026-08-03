¿WhatsApp está bloqueando cuentas? Esto dice la plataforma tras reportes de usuarios

Usuarios de distintos países comenzaron a reportar este 3 de agosto en redes sociales que perdieron el acceso a sus cuentas de WhatsApp sin haber recibido una advertencia previa. Los primeros mensajes aparecieron en X, donde decenas de personas compartieron capturas de pantalla del aviso que muestra la aplicación al intentar ingresar. El mensaje indica: "Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp. Los chats permanecen en este dispositivo", mientras informa que el estado del bloqueo se encuentra en revisión.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los reportes se multiplicaron rápidamente, por lo que el problema no parecía corresponder a un caso aislado. Usuarios de iPhone y Android aseguraron haber experimentado la misma situación, incluso quienes afirmaron utilizar exclusivamente la aplicación oficial de WhatsApp y hacer un uso cotidiano del servicio para fines personales o laborales. Hasta el momento, Meta no ha informado sobre una falla masiva ni ha confirmado que exista un error generalizado relacionado con estas suspensiones.

"Mi cuenta de WhatsApp fue desactivada de repente sin ninguna advertencia. Solo uso la aplicación oficial, y mi trabajo depende de WhatsApp. Por favor, ayúdenme", "No pude usar más WhatsApp web y ahora me apareció un aviso", "Al parecer le está sucediendo a mucha gente", "Me pasó lo mismo hace unos minutos, estoy sin cuenta", "Acabo de recibir la misma notificación. Primero Meta empieza a banear a la gente de la nada y ahora WhatsApp…", son algunos de los reportes de usuarios.



¿Qué dice WhatsApp sobre las cuentas suspendidas?

En su centro de ayuda, WhatsApp explica que las suspensiones de cuentas ocurren cuando sus sistemas detectan actividades que podrían incumplir las normas de uso establecidas por la plataforma. La empresa señala que "bloqueamos cuentas si consideramos que su actividad infringe nuestras Condiciones del servicio; por ejemplo, si involucra instancias de spam o fraude, o si pone en riesgo la seguridad de los usuarios de WhatsApp". De acuerdo con la compañía, este tipo de medidas busca proteger a los usuarios frente a actividades potencialmente perjudiciales, aunque reconoce que existe un mecanismo para revisar aquellas decisiones que puedan haber sido tomadas por error.



Alguien sabe a que se debe esto? De repente no pude usar más WhatsApp web y ahora me apareció esto…tremendo. Ya hice un reclamo. Cualquier consejo o ayuda estoy desesperada! pic.twitter.com/mVPNZ8UD17 — Vanessa Bell (@cremetoursBA) August 3, 2026

Publicidad

Entre las situaciones que podrían activar los sistemas automáticos de detección se encuentran comportamientos similares al envío masivo de mensajes, especialmente cuando estos son dirigidos de manera frecuente a números que no forman parte de la lista de contactos del usuario. Aunque una persona pueda estar compartiendo información legítima, el sistema podría interpretar ciertos patrones de actividad como posibles acciones de spam si cumplen características similares a las utilizadas habitualmente por cuentas dedicadas al envío masivo de mensajes no solicitados. WhatsApp también advierte que el uso de aplicaciones modificadas o no oficiales puede derivar en la suspensión de la cuenta.



¿Cómo solicitar una revisión si la cuenta fue bloqueada?

La plataforma indica que los usuarios que consideren injustificada la suspensión pueden iniciar un proceso de apelación directamente desde la aplicación. Según explica WhatsApp, basta con seleccionar la opción "Solicitar revisión", disponible en la pantalla donde aparece el aviso de bloqueo. Posteriormente, la empresa revisará el caso y enviará una notificación con la decisión adoptada. La compañía precisa que "solo podemos revisar un número de teléfono por apelación. Si no ves una opción para solicitar una revisión, significa que el bloqueo es definitivo y no se puede apelar."

Además, aclara que contactar a WhatsApp por otros canales o utilizar la cuenta de otra persona para intentar acelerar el proceso no modifica los tiempos de respuesta ni influye en la decisión final. En relación con los plazos, Meta informa que la revisión puede tardar hasta 24 horas, aunque este tiempo puede variar dependiendo de cada caso. La empresa también explica que "mientras tu cuenta esté bloqueada, no podrás acceder a tu historial de chats ni a las copias de seguridad. Solo podrás acceder a la copia de seguridad de la cuenta de WhatsApp luego de que se desbloquee el número de teléfono vinculado a la copia de seguridad."

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL