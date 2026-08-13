Black Desert abre las puertas de Edania Interior y eleva la dificultad de su endgame

En Black Desert, llegar al final del camino no significa que los desafíos se hayan terminado. Al contrario, el juego continúa ampliando su contenido para los aventureros que ya cuentan con personajes preparados para enfrentarse a algunas de las amenazas más exigentes de su mundo.

Edania es precisamente uno de esos lugares. Este reino demoníaco fue planteado como una región de fase final y, desde su presentación, quedó dividido en dos grandes territorios: una zona Exterior gobernada por reyes demoníacos y un Interior donde la influencia de los propios dioses adquiere mayor protagonismo.

Ahora, ese segundo territorio deja de ser un misterio y abre nuevas posibilidades para quienes buscan llevar su progresión un paso más allá.



Desarrollo previo

La llegada de Edania comenzó a tomar forma en agosto de 2025, cuando Pearl Abyss presentó este reino como una nueva parte del contenido de final de juego de Black Desert.

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La región está marcada por la presencia de figuras que tienen un peso importante dentro de la historia del título. En su zona Interior, los aventureros tendrán que enfrentarse al poder de Agris, Maktanan, Elion y Aal, cuatro entidades vinculadas al trasfondo de este universo.

Pero la exploración no será el único atractivo. La nueva región también amplía el nivel de exigencia para quienes ya han avanzado considerablemente en su progresión.

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Entre las nuevas actividades aparecen diferentes terrenos de caza, desafíos individuales y una zona diseñada específicamente para grupos de tres jugadores. Cada espacio cuenta con requisitos distintos y recompensas propias, haciendo que la preparación del personaje sea todavía más importante.

Uno de los ejemplos más claros es Horizonte de Sucesos, que establece un requisito de 420 AP y 505 DP, convirtiéndose en la zona de monstruos más exigente incorporada con esta actualización.

La otra propuesta particular es Balanza del Juicio, donde tres jugadores deberán coordinarse para enfrentarse a las fuerzas opuestas que dominan este territorio.

La revelación: Edania Interior ya está disponible

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Pearl Abyss lanzó este 13 de agosto de 2026 Edania: Parte 2 para Black Desert, abriendo oficialmente la región Interior de Edania y llevando al juego nuevos desafíos de final de juego.

La actualización incorpora seis nuevos terrenos de caza, cuatro jefes, nuevos accesorios, equipamiento, cristales, artefactos y diferentes actividades relacionadas con la exploración de esta zona.

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Los seis terrenos están distribuidos entre los dominios de las diferentes entidades de Edania:

Templo de Aphrodon, en el área de Agris.

Castillo Interior de Hermesia, en el territorio de Maktanan.

Templo de Magaia, correspondiente a Elion.

Templo de Aresion, dentro del territorio de Aal.

Balanza del Juicio, un campo de monstruos para tres jugadores.

Horizonte de Sucesos, ubicado en el Dominio de Hadoom.

Los requisitos de ataque y defensa aumentan según la dificultad de cada zona, con Horizonte de Sucesos como el desafío de mayor exigencia entre las nuevas áreas.

Cuatro jefes y una batalla por el trono

La llegada de Edania Interior también pone frente a los jugadores a cuatro nuevos jefes: Aphrodon, Emesia, Magaia y Aresion.

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Cada uno cuenta con requisitos mínimos de ataque y defensa que van desde 405/485 hasta 420/505. Los aventureros podrán enfrentarse a uno de estos jefes por semana mediante una misión semanal específica.

Superar el desafío otorgará una Ficha del Ascenso de Edana, necesaria para acceder al Trono de Edana.

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Este escenario introduce una dinámica diferente, ya que los jugadores deberán competir por el control de cada región. El Edana actual tendrá que defender su posición frente a los retadores, mientras que el último aventurero en pie podrá convertirse en el nuevo Edana y conseguir privilegios y recompensas exclusivas.

Nuevas opciones para continuar la progresión

La actualización también suma dos accesorios destinados a las etapas finales del desarrollo del personaje: Ekleta y Apeiron.

Aunque ambos pueden alcanzar las mismas estadísticas máximas, su obtención y progresión funcionan de manera diferente. Ekleta se consigue mediante la conversión de accesorios Kharazad de alta calidad y puede mejorarse utilizando materiales específicos para cada ranura.

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Apeiron, en cambio, puede aparecer como botín en los nuevos terrenos de caza y también puede intercambiarse mediante el Mercado Central.

Esto plantea dos caminos distintos para quienes buscan mejorar su equipamiento: trabajar sobre piezas existentes o conseguir nuevos accesorios mediante las actividades de Edania y la economía del juego.

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También llega el Equipamiento Matadioses, una nueva apariencia que puede fabricarse utilizando Chispa de Ynix encontrada en Edania Interior. El conjunto está vinculado al poder de Ynix y puede obtenerse mediante una misión situada en la cueva de la Antigua Previsión, cerca de las Tierras Radiantes.

A esto se suman el Cristal del Origen Errante, nuevos artefactos y objetos consumibles destinados a continuar la progresión.

Un legado escondido en Edania

La exploración de la nueva región también permitirá encontrar el Legado de Taquión, oculto en diferentes puntos de Edania Interior.

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Descubrirlo activa una prueba especial. Quienes consigan completarla podrán obtener monedas de oro de Agris, que posteriormente pueden intercambiarse por recompensas como Piedras de Cron, el Fragmento de Nev, un Consejo de Valks de +250 y accesorios del Crepúsculo del Fin.

Por ahora, Edania: Parte 2 concentra su contenido en la apertura de la región Interior y sus nuevos desafíos. La historia continuará en una futura actualización y Pearl Abyss tiene previsto presentar en septiembre la batalla final contra Hadum, que servirá como cierre de la nueva línea de misiones principales de Edania.

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Con la llegada de Edania Interior, Black Desert vuelve a ampliar el techo de su contenido de final de juego. Nuevos jefes, zonas con requisitos elevados y una disputa por el trono preparan el terreno para lo que será el siguiente capítulo de esta historia.

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