Madden NFL 27 cambia las reglas del juego con una franquicia más viva y personal

Cada temporada de la NFL puede cambiar en cuestión de segundos. Un traspaso inesperado, una lesión, una decisión durante el Draft o una rivalidad pueden modificar el futuro de una franquicia completa. Esa capacidad de generar historias diferentes es precisamente uno de los elementos que Madden NFL busca trasladar al videojuego.

La nueva entrega de la serie apuesta por hacer que las decisiones tengan mayor impacto dentro y fuera del campo. La idea no es solamente controlar las jugadas, sino construir una temporada que pueda tomar caminos distintos dependiendo de las decisiones que se tomen.

Para conseguirlo, EA Sports preparó cambios importantes en varios de sus modos principales, con especial atención en Franquicia, donde los jugadores tendrán que lidiar con algo que hasta ahora tenía menos protagonismo: las personalidades de quienes forman parte de su equipo.



Desarrollo previo

El modo Franquicia es uno de los pilares de Madden NFL, pero en esta ocasión la propuesta busca darle mayor dinamismo a las relaciones entre jugadores, entrenadores y directivos.

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La temporada de la NFL está llena de situaciones difíciles de predecir y Madden NFL 27 pretende llevar esa sensación al juego. Las decisiones relacionadas con el equipo ya no estarán aisladas, sino que podrán generar diferentes reacciones y consecuencias durante el desarrollo de una campaña.

A esto se suman cambios en el terreno de juego. Las condiciones meteorológicas podrán variar durante un mismo partido y afectar diferentes aspectos del rendimiento, mientras que las interacciones entre receptores y defensas fueron rediseñadas para aumentar la importancia de la posición y el momento exacto de cada jugada.

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También habrá más herramientas para preparar las jugadas antes del saque. Estos ajustes buscan que los jugadores puedan definir con mayor precisión cómo quieren que responda su equipo antes de que comience la acción.

Y mientras Franquicia recibe una de sus mayores renovaciones, Superstar también tendrá una nueva manera de contar la carrera de un jugador.

La revelación: Madden NFL 27 ya está disponible

Electronic Arts lanzó mundialmente EA SPORTS Madden NFL 27, disponible desde este 13 de agosto en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, dispositivos móviles y, por primera vez, Apple Arcade.

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La gran novedad de esta entrega es el nuevo motor Persona, diseñado para transformar el modo Franquicia mediante más de 65 tipos de ADN de Persona que determinan comportamientos, motivaciones y respuestas diferentes entre los jugadores.

En otras palabras, las personalidades tendrán un papel directo en el desarrollo de cada franquicia. Las negociaciones, reacciones y evolución de los jugadores podrán variar según sus características, haciendo que las ligas tengan comportamientos diferentes entre sí.

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EA Sports también amplió la experiencia de Superstar con G.O.A.T. Career Journey, una modalidad que sigue el camino del jugador desde la secundaria hasta el Salón de la Fama profesional.

Esta experiencia se integra además con Road to Glory de College Football 27 y suma tres nuevas posiciones jugables: ala cerrada, ala defensiva y profundo. Cada una tendrá árboles de habilidades específicos que permitirán desbloquear nuevas opciones profesionales a medida que aumente la puntuación de legado.

El clima también puede cambiar una partida

Una de las novedades de jugabilidad está relacionada con las condiciones del partido. Madden NFL 27 incorpora clima dinámico y cambios en el estado del campo, elementos que pueden modificar la estrategia, la energía, la seguridad del balón y el rendimiento de los equipos.

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Un encuentro puede comenzar bajo condiciones soleadas y terminar con una fuerte lluvia durante el tercer cuarto antes de volver a despejarse.

El rendimiento también tendrá diferencias relacionadas con las condiciones climáticas habituales de los equipos, añadiendo otra variable para considerar durante una temporada.

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Los enfrentamientos entre receptores y defensas también fueron reconstruidos para representar mejor la intensidad física de estas situaciones, con forcejeos, empujones y disputas por la posición durante las rutas y en el momento de la recepción.

Además, las recepciones disputadas incorporan una mecánica basada en el timing, poniendo directamente en manos del jugador la resolución de determinadas jugadas.

El Tush Push llega oficialmente a Madden

Las situaciones de corta distancia también recibieron cambios importantes. Las jugadas en línea de gol, las cuartas oportunidades y otros escenarios donde apenas quedan unas pocas yardas por avanzar ahora cuentan con un nuevo sistema basado en un medidor de QB Sneak.

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El resultado dependerá del momento elegido, los atributos de los jugadores, el apalancamiento y la batalla en la línea de golpeo.

Y sí, una de las jugadas más reconocibles de la NFL actual también estará disponible: el Tush Push forma parte oficialmente de Madden NFL 27.

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Los ajustes previos a la jugada también fueron ampliados. Los jugadores podrán configurar anticipadamente diferentes aspectos sobre la alineación y respuesta de su equipo, con controles optimizados para realizar estas modificaciones de forma más rápida.

Una presentación más cercana al espectáculo de la NFL

EA Sports también renovó distintos elementos de presentación para reflejar las tradiciones que acompañan cada jornada de la NFL.

La entrega incluye nuevas representaciones de tradiciones de diferentes equipos, como los paracaidistas de Denver y la entrada en tirolesa de Jacksonville. También se añadieron presentaciones de horario estelar y paquetes de transmisión relacionados con la temporada festiva.

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Por otro lado, Madden Ultimate Team incorpora nuevas Evoluciones que permiten mejorar jugadores, aumentar su GLB máximo y desbloquear nuevos caminos de desarrollo y arquetipos.

El sistema Ultimate Captain permitirá mantener a un jugador central activo durante todo el año, haciendo que progrese y evolucione desde el inicio de la temporada hasta el final.

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Madden llega por primera vez a Apple Arcade

La expansión de plataformas también marca un momento particular para la franquicia. Madden NFL 27 está disponible por primera vez en Apple Arcade, con una edición desarrollada específicamente para el servicio.

Madden NFL 27 Arcade Edition incluye los modos Franquicia y Partida Rápida, además de compatibilidad con mandos en iPhone, iPad, Mac y Apple TV.

La versión móvil también está disponible en iOS y Android, ampliando las alternativas para jugar fuera de las plataformas tradicionales.

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Con Madden NFL 27, EA Sports busca que cada temporada tenga más variables y que las decisiones tomadas por los jugadores tengan consecuencias más visibles. El nuevo motor Persona, los cambios de jugabilidad, el clima dinámico y la llegada a Apple Arcade marcan una nueva etapa para la franquicia, con una idea clara: que cada liga pueda terminar contando una historia diferente.

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