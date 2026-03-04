Apple presenta el MacBook más accesible de su historia: fecha y precio para comprarlo en Colombia

Apple la reconocida compañía de la manzana rompe una de sus barreras históricas al presentar el que se convierte en su portátil más accesible hasta ahora: el MacBook Neo, un equipo que debuta con un precio base de 599 dólares en el mercado internacional y que, por primera vez, integra un chip proveniente de la línea del iPhone.



El anuncio se produce en una semana cargada de lanzamientos para la marca, que también presentó el iPhone 17e. Ambos dispositivos comparten según EFE, ese “precio mágico” de entrada de 599 dólares y estarán disponibles a partir del 11 de marzo.



El Mac más barato en la historia reciente

Durante años, la puerta de entrada a la gama Mac estuvo fijada en 999 dólares. Con el MacBook Neo, Apple reduce casi a la mitad el costo de su modelo inicial, una decisión que incluso sorprendió a expertos del sector.

El nuevo portátil cuenta con una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con resolución de 2.408 x 1.506 píxeles y 500 nits de brillo. Además su diseño de aluminio está disponible en cuatro colores: plata, índigo, rosa “blush” y verde “citrus”. En cuanto a dimensiones, mide 1,27 x 29,75 x 20,64 cm y pesa 1,23 kilogramos.

Uno de los puntos más llamativos y novedosos es la incorporación del chip A18 Pro, el mismo procesador que dio vida al iPhone 16 Pro, en lugar de los tradicionales chips de la serie M que equipan los modelos más avanzados y costosos.



Esta incorporación es histórica pues se trata del primer Mac con un chip de iPhone, una decisión que marca un giro técnico en la línea de portátiles de la compañía.



El equipo incluye 8 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB o 512 GB. La batería promete hasta 16 horas de streaming de video y hasta 11 horas de navegación web inalámbrica, aunque la compañía es enfática en que todo depende del uso y cuidado que se le de al portátil.

Sin embargo, el precio más bajo implica ciertos recortes, no cuenta con teclado retroiluminado y su conectividad permite un único monitor externo. Apple ofrece una versión 100 dólares más costosa que duplica el almacenamiento a 512 GB e incorpora lector de huellas Touch ID.

En cuanto a conectividad y puertos, integra WiFi 6E, Bluetooth 6.0, dos puertos USB-C (uno 3 y uno 2) y entrada de 3.5 mm. El sistema de audio incluye dos altavoces y dos micrófonos con tecnología beamforming direccional. El sistema operativo es macOS.

Con este modelo, Apple apunta directamente a competir con los Chromebooks de Google y los equipos Windows de gama básica, dispositivos populares entre estudiantes y compradores primerizos.

La decisión también se da en un contexto complejo para la compañía. Los ingresos de Mac cayeron casi un 7 % en el trimestre navideño, situándose en 8.390 millones de dólares, por debajo de las expectativas de los analistas, que proyectaban cerca de 9.000 millones en ventas.

Today we welcomed MacBook Neo to the family.



Post to reveal one final delightful experience. — Apple (@Apple) March 4, 2026

¿Cuál es el precio y disponibilidad en Colombia?

En Colombia, el MacBook Neo de 13 pulgadas ya figura en preventa en la página de Mac Center. La versión con 256 GB de almacenamiento tiene un precio de $2.599.000 pesos colombianos, mientras que la configuración de 512 GB está disponible por $3.799.000.

Aunque su disponibilidad oficial internacional comienza el 11 de marzo, en el país ya puede adquirirse en modalidad de preventa, con entregas programadas a partir del 20 de marzo.



Otros productos de Apple con novedades

Mientras Apple baja la barrera de entrada con el Neo, también incrementa precios en el segmento premium. El nuevo MacBook Air de 13 pulgadas con chip M5 parte ahora de 1.099 dólares, tras un aumento de 100 dólares. El MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Max sube 400 dólares, alcanzando los 3.899 dólares.

En el frente móvil, el iPhone 17e integra el chip A19, compatibilidad con Apple Intelligence, soporte de actualizaciones de software de hasta siete años y una capacidad mínima de 256 GB. Competirá con el Pixel 10a de Google, que sale al mercado por 499 dólares.

