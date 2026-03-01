WhatsApp empezará a introducir anuncios publicitarios en sus canales: ¿cómo funcionará?

La red de mensajería WhatsApp iniciará la implementación de un sistema de anuncios publicitarios dentro de la pestaña conocida como Estados y Canales. Esta decisión representa un cambio dentro de la estructura interna de la plataforma, que históricamente evitó incorporar espacios publicitarios en su entorno de mensajería. El anuncio fue realizado por Meta a través de su comunicado oficial sobre la actualización del apartado Updates, donde se encuentran centralizados estados y canales. Según esta comunicación, la aplicación integrará anuncios en ese espacio sin alterar el funcionamiento de los chats, llamadas o grupos personales, que continuarán bajo cifrado de extremo a extremo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



WhatsApp confirma anuncios en estados y canales

La introducción de anuncios en estados y canales responde a una estrategia que busca desarrollar un modelo de monetización dentro de WhatsApp sin interferir en las conversaciones individuales entre usuarios. La empresa informó que los anuncios se mostrarán únicamente en la pestaña Updates, donde se encuentran los contenidos de estados publicados por contactos y las publicaciones de canales administrados por organizaciones o creadores. WhatsApp confirmó además que esta decisión se complementa con la incorporación de canales promocionados y la posibilidad de que ciertos administradores ofrezcan contenido mediante suscripciones mensuales.

Meta también difundió un comunicado público, a través de la cuenta oficial de WhatsApp en X, indicando que la distribución global de anuncios en estados y canales se encuentra en marcha. La publicación confirma que las conversaciones privadas no se verán comprometidas por este cambio y que el cifrado continuará funcionando del mismo modo. El mensaje aclara que los anuncios aparecerán de forma progresiva en la pestaña Updates y que los usuarios podrán gestionar preferencias relacionadas con el contenido publicitario que reciban.



¿Cómo se implementarán?

"La pestaña Actualizaciones es donde descubres algo nuevo en WhatsApp, ya sea el estado de un amigo de su boda o el canal de entretenimiento de un creador . Actualmente, 1.500 millones de personas la usan a diario en todo el mundo. Ahora, la pestaña Actualizaciones ayudará a administradores de canales, organizaciones y empresas a desarrollar y crecer", señaló Meta en un comunicado, donde mencionó que se realizará de tres maneras:



Suscripciones a canales: será posible aportar apoyo a un canal mediante un pago mensual. La suscripción permitirá recibir contenido que el administrador decida ofrecer únicamente a quienes estén registrados en ese esquema de acceso.

será posible aportar apoyo a un canal mediante un pago mensual. La suscripción permitirá recibir contenido que el administrador decida ofrecer únicamente a quienes estén registrados en ese esquema de acceso. Canales promocionados: la plataforma mostrará ciertos canales en posiciones destacadas dentro del directorio. Esto permitirá que más personas los encuentren al explorar la lista. Con este mecanismo, los administradores tendrán una opción para aumentar la visibilidad de sus canales.

la plataforma mostrará ciertos canales en posiciones destacadas dentro del directorio. Esto permitirá que más personas los encuentren al explorar la lista. Con este mecanismo, los administradores tendrán una opción para aumentar la visibilidad de sus canales. Anuncios en los estados: dentro del espacio de estados aparecerán mensajes publicitarios de empresas. A través de estos anuncios será posible iniciar conversaciones con dichas empresas para obtener información sobre productos o servicios que estén promocionando.

"Nunca venderemos ni compartiremos su número de teléfono con anunciantes. Sus mensajes personales, llamadas y grupos en los que participa no se utilizarán para determinar los anuncios que pueda ver. Implementaremos esto lentamente durante los próximos meses", puntualizó Meta.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL