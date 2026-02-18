En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DESAFÍO SIGLO XXI
KEVIN ACOSTA
ACCIDENTE LA CANDELARIA
COCINERO DEL BRONX
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección TECNOLOGÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / Miles de pequeñas y medianas empresas en Colombia podrían perder cuentas en WhatsApp por esta razón

Miles de pequeñas y medianas empresas en Colombia podrían perder cuentas en WhatsApp por esta razón

Según un informe técnico publicado por Meta, la compañía bloquea más de dos millones de cuentas al mes y más del 75% de estas se dan sin previo aviso. ¿Por qué?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 18 de feb, 2026
Comparta en:
Miles de pequeñas y medianas empresas en Colombia podrían perder cuentas en WhatsApp por esta razón
Miles de pequeñas y medianas empresas en Colombia podrían perder cuentas en WhatsApp por esta razón -
Getty Images y Freepik

WhatsApp, que durante años ha sido el motor silencioso de ventas y atención al cliente para las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) en Colombia, enfrenta un punto de tensión que podría redefinir la operación de muchos negocios. Meta está endureciendo los controles sobre el uso no autorizado de su plataforma y miles de empresas —que dependen casi por completo de esta aplicación— podrían ver sus cuentas suspendidas sin previo aviso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Se cayó X
    La plataforma X presenta intermitencias. -
    Fotos: archivo y Getty Images
    TECNOLOGÍA

    No es su teléfono, reportan caída masiva de X (Twitter) hoy lunes 16 de febrero en Colombia

  2. Apple advierte sobre fallas tras actualizar a iOS 26
    Apple advierte sobre fallas tras actualizar a iOS 26 -
    Apple
    TECNOLOGÍA

    Las novedades que llegan para los iPhone con el iOS 26.3: ahora es más fácil pasarse a Android

Según el informe técnico Stopping Abuse: How WhatsApp Fights Bulk Messaging and Automated Behavior, publicado por Meta, la compañía bloquea más de dos millones de cuentas al mes. Lo más inquietante es que tres de cada cuatro suspensiones se ejecutan automáticamente, mediante algoritmos que rastrean comportamientos masivos, automatizados o fuera de las condiciones permitidas. Sin que medie denuncia o advertencia, los negocios pueden amanecer un día sin su principal canal comercial.

Micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia estarían en riesgo por bloqueos en WhatsApp

Aunque WhatsApp se ha convertido en la columna vertebral de miles de operaciones comerciales, muchas mipymes lo usan de manera improvisada: chats repartidos entre los celulares personales del equipo, integraciones caseras con herramientas no oficiales, acceso compartido sin control y cero trazabilidad de la gestión comercial.

Este modelo funcionó mientras Meta fue flexible, pero hoy es un riesgo latente. Una suspensión de esa magnitud implica perder el historial de conversaciones, leads en seguimiento, oportunidades de venta y clientes activos. Para negocios pequeños, el golpe puede sentirse de inmediato: ingresos detenidos y una reputación afectada.

Meta es clara: solo se puede utilizar WhatsApp Business a través de la app oficial o mediante la API autorizada, gestionada por proveedores certificados. Cualquier integración que no cumpla estos lineamientos —bots externos, herramientas no oficiales, gestión desde múltiples dispositivos no permitidos— puede activar los sistemas de detección y acabar en un bloqueo automático.

Publicidad

Aunque estas políticas no son nuevas, sí lo es el nivel de rigurosidad con el que Meta está aplicándolas. El aumento de algoritmos de detección pone en jaque a empresas que, sin saberlo, dependen de herramientas que no cumplen las reglas.

El sector inmobiliario, entre los más expuestos

Las inmobiliarias viven de captar y responder leads en tiempo real. Y para muchas, WhatsApp es el canal por excelencia. Pero la gestión suele recaer en los teléfonos personales de los asesores, lo que genera dispersión y cero control empresarial sobre los mensajes.

En respuesta, han surgido soluciones tecnológicas locales que buscan ordenar este ecosistema sin romper las reglas de Meta. Una de ellas es Chat Estelar, que ofrece una integración oficial basada en la API de WhatsApp y permite que varios miembros del equipo respondan desde sus teléfonos, pero con un historial centralizado y métricas de desempeño.

Publicidad

“Las empresas necesitan una línea empresarial que no dependa de un solo teléfono”, afirma Juan Camilo Rodríguez, de Inmobo, la empresa creadora de la aplicación. “Con Chat Estelar, las compañías pueden operar WhatsApp de forma segura, con trazabilidad y sin exponerse a bloqueos”.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

WhatsApp

Meta

Publicidad

Publicidad

Publicidad