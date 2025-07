¿Es gratis? Paso a paso para conectarse a los satélites de Starlink desde el celular en julio 2025

Desde el pasado 15 de julio ya es posible que celulares puedan conectarse directamente a satélites Starlink sin necesidad de antenas adicionales, gracias a la implementación del servicio Direct to Cell, la empresa de internet satelital propiedad de Elon Musk, en alianza con la operadora estadounidense T-Mobile. El servicio arranca con mensajería básica y se expandirá gradualmente a llamadas y navegación. Cabe destacar que, en su fase inicial, la función tendrá un alcance limitado.

Según la información proporcionada por T-Mobile, los usuarios podrán visualizar en sus pantallas el mensaje "T-Mobile SpaceX", lo que indicará que su dispositivo está conectado a la red satelital. Durante la fase inicial del servicio, que ya se lanzó en julio de 2025, los usuarios solo podrán realizar algunas funciones limitadas, como el envío de mensajes de texto, compartir su ubicación en tiempo real o contactar a los servicios de emergencia, como el número 911 en Estados Unidos.

"T-Mobile Starlink es la primera y única red móvil espacial del país que se conecta automáticamente a tu teléfono para que puedas estar conectado incluso donde no llega la red celular. Es un logro técnico descomunal y una innovación absolutamente transformadora para todos los usuarios móviles. Estamos recién en el comienzo y no queremos exagerar la experiencia que puede obtenerse durante una versión beta, pero los días sin barras de señal serán cosa del pasado", indicó sobre el servicio Mike Sievert, presidente y director ejecutivo de T-Mobile.



¿Cómo usar Starlink Direct to Cell desde el celular?

Verifique si su celular es compatible

No todos los teléfonos podrán conectarse a los satélites Starlink. La empresa informó que solo los equipos con conexión LTE o 5G y actualizaciones recientes podrán establecer enlace satelital. Algunos de los modelos confirmados son:



Apple: iPhone 14, 15, 16 y posteriores.

Samsung: desde Galaxy S21 y sus variantes, modelos A14 en adelante, Galaxy Z Flip y Fold desde la tercera generación.

desde Galaxy S21 y sus variantes, modelos A14 en adelante, Galaxy Z Flip y Fold desde la tercera generación. Google: Pixel 9 y modelos superiores.

Pixel 9 y modelos superiores. Motorola: Razr 2024, Edge y líneas Moto G 5G desde 2024.

Si tiene un celular anterior o sin soporte LTE o 5G, no podrá usar Direct to Cell.



Actualice el sistema operativo

El servicio requiere que los celulares tengan el sistema operativo actualizado a la última versión disponible. Antes del lanzamiento de Direct to Cell:



Diríjase a Configuración > Sistema > Actualización de software.

Verifique si hay alguna actualización pendiente y descárguela.

Reinicie su celular para aplicar la actualización.

Esto es fundamental porque la compatibilidad con satélites puede activarse mediante parches de software distribuidos por las marcas fabricantes.



Espere a estar en zona sin cobertura móvil

Starlink Direct to Cell no reemplaza a su operador móvil tradicional, sino que entra en funcionamiento cuando su celular no detecta señal terrestre. Estos son algunos de los ejemplos comunes donde se activará el servicio, según lo explicado por la empresa:



Carreteras rurales sin cobertura.

Zonas montañosas o desérticas.

Aguas costeras alejadas de antenas móviles.

Para que el enlace satelital funcione debe haber cielo despejado. Estar dentro de edificios, túneles o zonas boscosas densas impedirá la conexión.



¿Cómo saber que el celular está usando satélite?

Cuando la conexión se active, su celular lo mostrará en la barra de señal. Según el país y el operador, podrá aparecer así:

"T-Mobile SpaceX" en Estados Unidos.

en Estados Unidos. Otros operadores mostrarán un mensaje similar indicando "SpaceX Direct" o "Starlink Connected" .

o . Si solo aparece "Sin Servicio", significa que no logró conectar ni a la red terrestre ni a Starlink.

Funciones de Starlink que podrá usar desde julio 2025

Durante 2025, la conexión satelital se habilitará en fases:



Desde julio 2025: únicamente envío y recepción de mensajes SMS, compartir ubicación en tiempo real y llamadas de emergencia (como 911 en EE. UU.).

únicamente envío y recepción de mensajes SMS, compartir ubicación en tiempo real y llamadas de emergencia (como 911 en EE. UU.). A partir de 2026: se espera el ingreso de llamadas de voz y conexión de datos limitada.

se espera el ingreso de llamadas de voz y conexión de datos limitada. Después de 2027: integración completa con servicios de internet móvil, sujeto a acuerdos de cada país.

¿Cómo configurar Starlink desde el celular?

No se requieren configuraciones complejas, pues la conexión se gestiona de manera automática. Sin embargo, puede revisar lo siguiente:



Active Roaming o Itinerancia de Datos: algunos teléfonos requieren tener el roaming habilitado para conectar con satélites.

algunos teléfonos requieren tener el roaming habilitado para conectar con satélites. Active Mensajes de Emergencia: permita el envío de ubicaciones de emergencia desde la configuración de seguridad.

permita el envío de ubicaciones de emergencia desde la configuración de seguridad. Si su operador lo permite, puede activar "Conexión satelital automática" en la sección de redes móviles (esta opción podría habilitarse vía actualización).

Si tras actualizar el celular y encontrarse sin cobertura no ve conexión satelital:



Reinicie el teléfono.

Salga de edificaciones o estructuras metálicas.

Espere unos minutos; la conexión no es instantánea.

Revise en Ajustes > Redes móviles si hay alguna opción nueva vinculada a Starlink.

Tarifas y disponibilidad de Starlink en cada país

El acceso inicial a la mensajería vía satélite será gratuito durante la fase beta en países con acuerdo. Luego se integrará como complemento de algunos planes móviles o con tarifa adicional. De acuerdo con lo publicado por la compañía aliada a Starlink, T-Mobile, se conoce lo siguiente: "La versión beta es gratuita hasta el mes de julio, que será cuando T-Mobile Starlink se incluirá sin costo alguno con Go5G Next (incluso en variaciones de planes como Go5G Next 55+), el mejor plan de T-Mobile. Durante el período beta, los clientes de Verizon y AT&T pueden aprovechar gratis los mensajes de texto de T-Mobile Starlink y, una vez que el servicio se lance en julio, el servicio se ofrecerá por $20/mes por línea", explicó el sitio web. Lo que significa que, el servicio de internet gratuito, estará limitado durante su fase inicial.

El servicio Direct to cell de Starlink se desplegará gradualmente a nivel mundial, y la cobertura inicial se concentrará en algunos países donde ya existen acuerdos con operadores de telecomunicaciones y donde la infraestructura satelital está más avanzada. Según fuentes oficiales de T-Mobile y SpaceX, los primeros países en contar con esta conectividad serán: Estados Unidos, Chile y Perú. Además de estos países, Starlink realizó pruebas piloto en regiones de Australia, Canadá, Japón, Suiza y Nueva Zelanda. Sin embargo, es importante mencionar que, en algunos países como Colombia, aún no se ha confirmado la disponibilidad del servicio.

Starlink planea aumentar gradualmente la capacidad de la red satelital para cubrir zonas remotas con servicios móviles completos. Sin embargo, durante 2025 y 2026 solo se podrá usar para funciones básicas desde el celular. Si reside en país sin acceso inicial, deberá esperar a la firma de convenios entre Starlink y operadores locales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co