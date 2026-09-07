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Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / ¿Cómo hacer que mi foto parezca de los años 80? Tutorial paso a paso para transformarla

¿Cómo hacer que mi foto parezca de los años 80? Tutorial paso a paso para transformarla

Con una herramienta de inteligencia artificial y un buen prompt, es posible convertir fotografías actuales en imágenes con apariencia de los años 80.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Foto de los años 80
Aquí encontrará el prompt
Generada por Google Gemini

Los coloridos y vibrantes años 80 han vuelto a estar en furor en las redes sociales. Las ansías de viajar al pasado y revivir la estética característica de esta época ha invadido a muchos internautas. Ahora circulan fotografías que han sido transfromadas a este ética de otro tiempo. La tendencia se ha popularizado entre usuarios que buscan darle a sus fotos una apariencia similar a la de los antiguos álbumes familiares, con colores intensos, flashes frontales, grano fotográfico, peinados característicos y ropa inspirada en la época.

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La transformación puede hacerse con herramientas de inteligencia artificial capaces de editar fotografías a partir de instrucciones escritas. No es necesario tener conocimientos avanzados de edición: basta con seleccionar una imagen adecuada y utilizar un prompt detallado para orientar el resultado.

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¿Cómo hacer el 'trend' de los años 80?

1. Seleccione una fotografía
Elija una imagen nítida, preferiblemente con los rostros visibles y buena iluminación. Puede utilizar una fotografía individual, de pareja, familiar o grupal. Lo ideal es que sea individual y que esta tenga buena calidad para que la IA no cambie sus rasgos.
2. Ingrese a una herramienta de inteligencia artificial
Abra una plataforma de IA que permita cargar fotografías y modificarlas mediante instrucciones escritas. Puede ser ChatGPT o Gemini.

3. Cargue la imagen
Suba la fotografía que desea transformar y espere a que la herramienta la procese. Dependiendo de la plataforma utilizada, el proceso puede tardar unos segundos.
4. Escriba un prompt detallado
Para conseguir una apariencia más cercana a la década de los 80, puede utilizar una instrucción como esta: “Transforma esta fotografía con estética de los años 80, manteniendo los rostros y rasgos originales. Agrega ropa, peinados y ambientación típica de la época, con apariencia de fotografía analógica, flash frontal, grano y colores retro”.
La precisión del prompt puede ayudar a que la inteligencia artificial conserve elementos importantes de la fotografía original y, al mismo tiempo, incorpore características propias de la época.

5. Revise el resultado
Después de generar la imagen, compruebe que los rostros y las características de las personas no hayan cambiado demasiado. Si la herramienta modifica la identidad de alguno de los protagonistas, puede solicitar una nueva versión y especificar que debe conservar los rasgos faciales originales.
6. Comparta la fotografía
Cuando obtenga el resultado que busca, podrá guardar la imagen y compartirla en sus redes sociales para sumarse al trend.

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¿Qué fotos pueden funcionar mejor?

La tendencia puede resultar especialmente llamativa cuando se aplica a fotografías de plano medio, de cumpleaños, vacaciones, reuniones familiares o encuentros entre amigos. La inteligencia artificial puede recrear elementos visuales propios de la época y hacer que una fotografía reciente parezca tomada varias décadas atrás.
El resultado final dependerá de la calidad de la imagen original y de las instrucciones utilizadas. Por eso, un prompt específico, que indique el tipo de iluminación, vestuario, peinados, colores y textura que se buscan, puede ayudar a conseguir una transformación más convincente.

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