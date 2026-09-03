Reportan caída masiva de IA: usuarios no pueden acceder a ChatGPT, Claude ni Grok

Una interrupción simultánea en varias de las plataformas de inteligencia artificial más utilizadas del mundo generó problemas de acceso para millones de usuarios este 3 de septiembre de 2026. ChatGPT, de OpenAI; Claude, de Anthropic; y Grok, desarrollado por xAI, registraron fallas que afectaron tanto a usuarios particulares como a empresas que dependen de estos servicios para automatizar tareas, generar contenido y desarrollar software.

Los reportes comenzaron a multiplicarse durante la mañana, cuando usuarios de distintas regiones informaron errores al intentar iniciar conversaciones, generar respuestas o acceder a herramientas integradas en estas plataformas. Sitios de monitoreo de servicios digitales también registraron un aumento en las notificaciones relacionadas con problemas de funcionamiento. La magnitud de la interrupción también quedó reflejada en los datos de Downdetector, plataforma especializada en el monitoreo de fallas de servicios digitales.



ChatGPT, Claude y Grok sufren una caída simultánea

La coincidencia llamó la atención del sector tecnológico debido a que rara vez varias plataformas líderes de inteligencia artificial presentan problemas al mismo tiempo. OpenAI reconoció incidencias que afectaban a ChatGPT y Codex, mientras que Anthropic informó errores elevados en distintos modelos de Claude. Por su parte, Grok también reportó dificultades operativas en varias de sus funciones. La situación también tuvo efectos sobre herramientas de terceros que utilizan estas tecnologías como base para sus servicios. Algunas aplicaciones de programación asistida por IA confirmaron interrupciones derivadas de los problemas registrados en Claude y Grok.

El episodio volvió a mostrar el papel que han adquirido las plataformas de inteligencia artificial en actividades diarias de millones de personas. En la actualidad, estas herramientas son utilizadas para consultas de información, asistencia empresarial, programación, creación de documentos, análisis de datos y atención al cliente. La interrupción simultánea provocó retrasos en procesos internos de empresas y afectó a usuarios que dependen de estos sistemas para tareas cotidianas. El incidente también reabrió el debate sobre los riesgos asociados a la concentración de servicios digitales en infraestructuras tecnológicas compartidas.



ÁNGELA URREA PARRA



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