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Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / ¿Cómo funciona Astra, el nuevo modelo de ChatGPT? Nuevas funciones son de ciberseguridad

¿Cómo funciona Astra, el nuevo modelo de ChatGPT? Nuevas funciones son de ciberseguridad

OpenAI comenzó a implementar Astra, su nuevo modelo de ChatGPT, que incorpora "mayores capacidades de autonomía" para ejecutar tareas complejas de principio a fin.

Por: EFE
Actualizado: 3 de sept, 2026
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¿Cómo funciona Astra, el nuevo modelo de ChatGPT?
¿Cómo funciona Astra, el nuevo modelo de ChatGPT?
Getty Images

La empresa de tecnología OpenAI comenzó a implementar desde este jueves ChatGPT-6 Astra, su último modelo de inteligencia artificial, considerado el mejor hasta la fecha al introducir un avance en la autonomía de agentes y ciberseguridad avanzada que reduce la intervención humana.

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Astra se está implementando en el sistema por fases, sustituye al lanzamiento de ChatGPT 5.6 Sol que lanzó la compañía el pasado julio con el propósito de optimizar la rapidez y potenciar la ejecución de tareas con una intervención humana mínima.

¿Cómo funciona Astra, el nuevo modelo de ChatGPT?

"El modelo puede identificar y desarrollar vulnerabilidades de día cero funcionales de todos los niveles de gravedad en muchos sistemas críticos reales y reforzados sin intervención humana", indicó OpenAI en un comunicado. Sus campos de aplicación abarcan desde la preparación de impuestos y el renderizado arquitectónico hasta el desarrollo integral de videojuegos.

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Asimismo, la compañía advirtió que Asta también puede "diseñar y ejecutar estrategias novedosas de principio a fin para ciberataques contra objetivos protegidos, partiendo únicamente de un objetivo deseado de alto nivel", agregó.

La nueva versión de ChatGPT ha estado expuesta a presiones para endurecer los protocolos de seguridad de los sistemas de inteligencia artificial. El debate se intensificó tras el episodio del pasado agosto cuando dos de sus modelos se filtraron del entorno de pruebas y piratearon los sistemas de código abierto Hugging Face. No obstante, la tecnológica aclaró que Astra no estuvo involucrado en este incidente.

ChatGPT, Reddit y Roblox tendrán que cumplir normas más rigurosas

La Comisión Europea incluyó a ChatGPT, Reddit y Roblox entre los servicios digitales que estarán sujetos a mayores controles y exigencias regulatorias en la Unión Europea. ChatGPT fue clasificado como un motor de búsqueda en línea de gran tamaño, mientras que Reddit y Roblox fueron designadas como plataformas en línea muy grandes.

Las tres compañías deberán cumplir con nuevas obligaciones establecidas en la Ley de Servicios Digitales (DSA), incluyendo la evaluación y mitigación de riesgos asociados a sus algoritmos. Entre los aspectos que deberán vigilar están la difusión de contenido ilegal, los posibles efectos sobre los menores de edad, el bienestar físico y mental, los derechos fundamentales, los procesos electorales y la seguridad pública.

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La medida les da un plazo de cuatro meses, hasta enero de 2027, para cumplir determinadas obligaciones y evitar posibles sanciones. En el caso de Roblox, una de las principales preocupaciones está relacionada con la posibilidad de que menores entren en contacto con adultos dentro de la plataforma.

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EFE

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