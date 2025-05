Bill Gates dijo que donará el 99 % de su fortuna y arremetió contra Elon Musk: estos son sus planes

Bill Gates anunció el jueves que donará gran parte de la fortuna que le queda a su fundación filantrópica, que se ha puesto como meta gastar "más de 200.000 millones de dólares" hasta 2045, fecha en la que cerrará definitivamente. "La gente dirá muchas cosas cuando muera", indicó, "pero estoy decidido a que 'murió rico' no sea una de ellas".

A principios de febrero, Gates declaró a la BBC que ya había donado más de 100.000 millones de dólares a organizaciones benéficas, entre ellos 60.000 millones a su propia fundación. Según la revista Forbes, el resto de su patrimonio asciende a unos 113.000 millones de dólares.

"Mi fortuna se reducirá en un 99 % en los próximos 20 años", explicó el multimillonario de 69 años en una carta abierta sobre la Fundación Gates, en la que también se refirió al recorte de la ayuda internacional por parte de Estados Unidos . "Muchas cosas pueden pasar en 20 años. Quiero asegurarme de que el mundo avance durante ese tiempo", argumentó el cofundador de Microsoft y filántropo.

Bill Gates, fundador de Microsoft.

Desde su creación en el año 2000, la fundación se convirtió en uno de los principales actores en la lucha contra la pobreza y las enfermedades en el mundo. En 25 años ha destinado alrededor de 100.000 millones de dólares en ayuda, afirmó a la AFP su director general, Mark Suzman.

El anuncio de Gates llega en un momento en que la administración Trump ha reducido drásticamente el alcance de la agencia de ayuda internacional Usaid, que tenía un presupuesto de 44.000 millones de dólares en 2024.



Duras declaraciones de Bill Gates sobre Elon Musk



El cofundador de Microsoft acusó a Elon Musk de ser "el hombre más rico del mundo y estar involucrado en la muerte de los niños más pobres del mundo", en una entrevista con el diario The New York Times.

"Él fue el que recortó el presupuesto de Usaid. La puso en la trituradora, y todo porque no fue a una fiesta aquel fin de semana", dijo.

Musk "pudo haber sido un gran filántropo, pero entretanto, el hombre más rico del mundo se ha involucrado en la muerte de los niños más pobres del mundo", afirmó, tras explicar cómo los recortes a la Usaid han supuesto el fin abrupto de programas contra el VIH, la malaria o la polio.

Gates aprovechó la entrevista para lanzar un llamamiento a los millonarios de la actualidad: "No es que nos estemos quedando sin gente rica. Va a haber cada vez más, y van a observar lo que la inteligencia artificial ha hecho o no ha hecho, y lo que los gobiernos han hecho y no han hecho".

Y es aquí donde lanzó una velada acusación: "Pienso que los ricos de hoy deberían hacer más filantropía. Los ricos de aquí a veinte años deberían hacer más filantropía", insiste, en referencia precisamente a la fecha en que su fundación dejará de existir.

Elon Musk, político de derecha, dueño de Tesla y la persona más rica del mundo

La historia de la fundación de Bill Gates

La organización benéfica fue creada por Bill Gates, su expareja Melinda French Gates y el empresario Warren Buffett, jefe del conglomerado Berkshire Hathaway. Antes conocida como Fundación Bill y Melinda Gates, pasó a llamarse Fundación Gates en 2024, cuando Melinda dejó de formar parte, tres años después del divorcio de la pareja.

La fundación ayuda a financiar la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis (Gpei) y la Alianza para las Vacunas (Gavi). A finales de 2024, los activos netos de la Fundación Gates ascendían a 71.300 millones de dólares. Para 2025, el presupuesto se fijó en 8.700 millones de dólares.

En línea con la labor realizada durante su primer cuarto de siglo, Bill Gates fijó tres prioridades para sus últimos veinte años de existencia. Se centrará en la lucha contra la mortalidad infantil, las enfermedades infecciosas -principalmente poliomielitis, dracunculosis, sarampión y malaria- y los proyectos educativos.

"Tenemos la esperanza de erradicar la polio e incluso, con el tiempo, la malaria", dijo Suzman. También se refirió a "controlar el VIH y la tuberculosis".

En su carta, Gates rindió homenaje a Warren Buffett, que "sigue siendo el máximo modelo de generosidad". "Espero que otras personas ricas se den cuenta de hasta qué punto pueden mejorar la suerte de las personas más pobres del mundo aumentando sus donaciones", señaló.

