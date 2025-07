WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de agosto: iPhone, Samsung, LG y más

WhatsApp dejará de estar disponible en una serie de dispositivos móviles a partir de agosto de 2025. Esta medida, anunciada por Meta, responde a una actualización en los requisitos técnicos de la plataforma, que busca garantizar un entorno más seguro, eficiente y compatible con las nuevas funciones que se incorporan progresivamente al servicio.



¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en ciertos dispositivos?

Meta realiza periódicamente revisiones técnicas para identificar aquellos dispositivos que ya no reciben soporte oficial ni actualizaciones de seguridad por parte de sus fabricantes. Estos equipos, al operar con versiones obsoletas de sistemas operativos como Android o iOS, no pueden garantizar el funcionamiento óptimo de la aplicación, lo que representa un riesgo tanto para la privacidad como para la experiencia del usuario. La decisión de descontinuar el soporte en estos modelos no es arbitraria. Se basa en criterios técnicos que incluyen la antigüedad del dispositivo, la capacidad de procesamiento, la compatibilidad con funciones recientes y la disponibilidad de parches de seguridad.



¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp?

A continuación, se presenta el listado de modelos que perderán la compatibilidad con WhatsApp a partir de agosto de 2025, agrupados por marca:



Apple (iPhone)

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone SE (1.ª generación)

iPhone 6

Estos modelos operan con versiones de iOS que ya no reciben actualizaciones de seguridad por parte de Apple, lo que los hace incompatibles con las nuevas exigencias de la aplicación.



Samsung

Galaxy S3

Galaxy S3 mini

Galaxy S4 mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy Trend Lite

Galaxy Ace 2

Muchos de estos dispositivos fueron lanzados entre 2012 y 2014, y ya no cuentan con soporte oficial de Samsung ni con versiones recientes de Android.



LG

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

La mayoría de estos modelos dejaron de recibir actualizaciones hace más de cinco años, lo que los excluye de los estándares actuales de seguridad y rendimiento.



Huawei

Ascend D2

Este modelo, lanzado en 2013, ya no es compatible con las versiones actuales de Android requeridas por WhatsApp.



Motorola

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

Droid Razr HD

Aunque fueron populares en su momento, estos dispositivos ya no cumplen con los requisitos técnicos mínimos.



Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

HTC

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

Estos modelos, pertenecientes a generaciones anteriores de smartphones, no pueden ejecutar versiones modernas de Android ni soportar las funciones actuales de WhatsApp.



¿Qué deben hacer los usuarios afectados?

En primer lugar, es fundamental verificar si el modelo de celular se encuentra en la lista de dispositivos que perderán compatibilidad. Una vez confirmado que el dispositivo será afectado, se recomienda seguir los siguientes pasos:



Realizar una copia de seguridad de los chats: WhatsApp permite guardar una copia de las conversaciones en la nube. Los usuarios de Android pueden hacerlo a través de Google Drive, mientras que los usuarios de iPhone deben utilizar iCloud. Esta copia de seguridad incluye mensajes, fotos, videos y archivos compartidos. Migrar la cuenta a un dispositivo compatible: para continuar utilizando WhatsApp, será necesario contar con un teléfono que tenga como mínimo Android 5.0 (Lollipop) o iOS 12. Una vez adquirido un nuevo dispositivo, el usuario podrá restaurar la copia de seguridad durante el proceso de configuración inicial de la aplicación. Verificar el sistema operativo actual: en algunos casos, el dispositivo podría ser compatible si se actualiza el sistema operativo. Por ello, se recomienda revisar en la configuración del teléfono si hay actualizaciones disponibles antes de considerar un cambio de equipo. Estar atento a las notificaciones de WhatsApp: es posible que la aplicación envíe alertas a los usuarios cuyos dispositivos dejarán de ser compatibles, indicando la fecha límite y ofreciendo instrucciones para respaldar la información. Evitar el uso de versiones no oficiales: ante la pérdida de soporte, algunos usuarios podrían verse tentados a instalar versiones modificadas de WhatsApp. Sin embargo, estas versiones no autorizadas representan un riesgo para la seguridad de los datos personales y pueden derivar en la suspensión de la cuenta.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL