Dólar en Colombia se estabiliza sobre los $3.200 este 29 de julio: así abrió la TRM

El mercado cambiario colombiano concluye el mes de julio inmerso en una dinámica de fuerte apreciación del peso frente a la divisa estadounidense. Tras semanas de constantes caídas que quebraron varios pisos psicológicos, la moneda americana parece haber encontrado un punto de soporte y relativa calma operativa alrededor de la franja de los $3.200. Para este miércoles 29 de julio de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certifica un periodo de estabilidad técnica, dando un respiro momentáneo tanto a importadores como a analistas del sector financiero.



La radiografía de la TRM hoy

Para la jornada de hoy, 29 de julio, la Superintendencia Financiera de Colombia fijó la TRM en $3.205,87. La cifra varió apenas unos centavos (+0,07 pesos) respecto a la tasa del martes ($3.205,80), reflejando un comportamiento plano en la última sesión del mercado interbancario.

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Sin embargo, al observar la perspectiva amplia, el ajuste a la baja es vertiginoso:



Frente al mes anterior (junio): El dólar registra una reducción del 6,90% , lo que equivale a $237,72 pesos menos por cada divisa estadounidense.

El dólar registra una reducción del , lo que equivale a $237,72 pesos menos por cada divisa estadounidense. Frente al año pasado (julio 2025): El desplome alcanza un 23,13%, acumulando una caída interanual masiva de $964,72 pesos.

Comportamiento de la última semana

Durante los últimos siete días, la cotización oficial mostró un sesgo de progresiva consolidación hacia la baja, pasando de cotizarse holgadamente sobre los $3.260 a ubicarse en el nivel actual:



Miércoles 22 de julio: $3.238,19

$3.238,19 Jueves 23 de julio: $3.206,86

$3.206,86 Viernes 24 de julio: $3.219,31

$3.219,31 Sábado 25 a Lunes 27 de julio: $3.210,56

$3.210,56 Martes 28 de julio: $3.205,80

$3.205,80 Miércoles 29 de julio: $3.205,87

La estabilidad observada desde el inicio de esta semana sugiere que la fuerza vendedora ha comenzado a moderarse tras el repunte coyuntural del pasado viernes 24 de julio.



El precio en casas de cambio

Contrario a lo que ocurre históricamente en ciclos de dólares elevados, la rápida corrección a la baja de la TRM mantiene a las casas de cambio operando con un spread o prima diferencial en efectivo. El promedio nacional de compra ronda los $3.300 - $3.350, mientras que la venta promedio se ubica en el rango de los $3.380 - $3.480, variando sensiblemente según la dinámica comercial local de cada plaza:



Ciudad Precio de Compra (Promedio) Precio de Venta (Promedio) Bogotá D.C. $3.300 $3.380 Medellín $3.340 $3.490 Cali $3.200 $3.400 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.300 $3.350 Pereira $3.730 $3.800

Ciudades costeras y turísticas como Cartagena y Pereira mantienen los márgenes de venta en efectivo más elevados debido a la demanda de viajeros por la temporada vacacional, mientras que capitales como Cúcuta y Cali manejan los rangos de transacción más estrechos e integrados al valorSpot real.

Factores clave detrás del valor del dólar

El comportamiento actual de la divisa en Colombia responde a la conjunción de determinantes globales y locales:



Debilidad global del dólar (DXY): La moneda estadounidense ha experimentado una desvalorización extendida en los mercados internacionales frente a una cesta de divisas globales, lo que genera un "efecto rebote" positivo sobre las monedas de mercados emergentes latinoamericanos.

La moneda estadounidense ha experimentado una desvalorización extendida en los mercados internacionales frente a una cesta de divisas globales, lo que genera un "efecto rebote" positivo sobre las monedas de mercados emergentes latinoamericanos. Expectativas sobre la Reserva Federal (FED): El mercado mundial anticipa decisiones sobre los tipos de interés en EE. UU., disminuyendo el atractivo relativo de los activos de refugio seguros y redirigiendo capitales hacia mercados con mayores rendimientos de deuda soberana.

El mercado mundial anticipa decisiones sobre los tipos de interés en EE. UU., disminuyendo el atractivo relativo de los activos de refugio seguros y redirigiendo capitales hacia mercados con mayores rendimientos de deuda soberana. Política monetaria y tasas de interés locales: El diferencial entre los tipos de interés del Banco de la República y la FED sigue atrayendo flujos de inversión extranjera de portafolio al país, inundando el mercado Spot local de divisas en un contexto de oferta sólida.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.