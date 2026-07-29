Los detalles del caso por el que fue condenado Carlos Caicedo: elefantes blancos e irregularidades

Carlos Caicedo fue condenado y sentenciado a cárcel por nueve años en un fallo de primera instancia por un caso que data de 2014, cuando Caicedo fue alcalde de Santa Marta. Esta polémica es conocida por los samarios como el “caso Mamatoco” y le dejó a la ciudad varios centros de salud reducidos a escombros y con la fama de ser los elefantes blancos que dejó la administración de Caicedo.

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Carlos Eduardo Caicedo Omar es un político reconocido por su paso por la Alcaldía de Santa Marta (2012-2015), la Gobernación del Magdalena (2020-2023) y su aspiración para llegar a la Presidencia de Colombia. Pero el nombre del fundador del movimiento Fuerza Ciudadana también suena en otros hechos que son materia de investigación por las autoridades. De seis procesos en curso, este es el primero en el que el político samario es condenado.

¿Qué es el caso Mamatoco?

Para quien no conoce Santa Marta, Mamatoco es uno de los barrios de la ciudad. Durante su administración, Caicedo planteó un proyecto que modernizaría la red pública de salud asistencial. El contrato suscrito contemplaba el mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por un valor de más de 6.500 millones de pesos y que tendría un plazo de ejecución de 10 meses.



La primera irregularidad que menciona el fallo condenatorio en los hechos es que Caicedo expidió un acuerdo por el cual autorizó al gerente de la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend a “realizar los negocios jurídicos pertinentes para la intervención de la infraestructura de los puestos de salud”. Pero en este paso faltó algo sumamente crucial: todo se hizo sin que el funcionario autorizado hubiese presentado los estudios previos de rigor exigidos por el manual de contratación de la entidad. Saltarse esta fase en el conducto regular, sin cumplir los requisitos, significó desconocer los principios de la función administrativa del artículo 209 de la Constitución Nacional.



La reconstrucción probatoria dejó de manifiesto que la Junta Directiva de la entidad llevaba dos años solicitando la actualización técnica del manual antes de aprobar licitaciones de gran envergadura, requerimiento que fue desatendido por la presidencia del organismo (que asumía Carlos Caicedo en ese entonces).

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La sentencia también señala que Caicedo “dispuso de manera ilícita de los recursos públicos, permitiendo que la sociedad contratista Mediredes SAS se apropiara de sumas que desbordaban ampliamente el valor de las obras efectivamente ejecutadas”, cuando se le giró un valor aproximado de 4.000 millones de pesos del erario público. Y realmente solo se ejecutaron 1.500 millones de pesos. En el proceso se observó un detrimento patrimonial de más de 5.000 millones de pesos.

Todas estas acciones desembocaron en grandes afectaciones a la salud pública, ya que los centros de salud mencionados fueron demolidos. Esto interrumpió la atención médica en el municipio y también afectó los ingresos de la Empresa Social del Estado por concepto de prestación de servicios.

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Los delitos que cometió Carlos Caicedo y la pena que tendrá que pagar

Una jueza de conocimiento del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá profirió un fallo de primera instancia que condenó al político Carlos Caicedo a 117 años de prisión (nueve años y nueve meses) y a pagar una cuantiosa multa de 4.400 millones de pesos, tras comprobar su responsabilidad por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. Durante este periodo, no podrá ejercer cargos públicos. Para este caso no hay opción de que Caicedo reciba casa por cárcel como beneficio, pero su defensa sí tiene la oportunidad de apelar.

El tribunal concluyó que Caicedo actuó con dolo, ya que aprobó la contratación sabiendo que la falta de estudios previos viciaba de ilegalidad el proceso y que ordenar el desembolso del anticipo y de los pagos parciales facilitaría que el contratista se apropiara de los recursos sin cumplir con las condiciones pactadas.

¿Qué otros casos tiene Caicedo en su contra?

Entre otros expedientes abiertos en contra de Carlos Caicedo, se encuentra el caso de la remodelación del Coliseo de Gaira. La Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra el exmandatario al detectar un esquema de contratación defectuoso. El contrato inicial, suscrito el 28 de octubre de 2015 por $2.682 millones de pesos y con un plazo original de dos meses, requirió cinco prórrogas y adiciones presupuestales que elevaron el costo total a más de 6.900 millones de pesos, registrando un detrimento patrimonial estimado en 690 millones de pesos.

Otro proceso aborda las presuntas irregularidades en la construcción de unos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y tres ludotecas, también planteados cuando fue alcalde de Santa Marta. El proyecto, según la Fiscalía, tendría varias fallas en la etapa precontractual, sobrecostos y obras inconclusas. Este expediente se encuentra en etapa de juicio y formulación de la acusación por parte del ente acusador.

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A inicios de julio de este año se conocieron denuncias públicas contra el excandidato, que lo señalarían de haber cometido presuntos actos de violencia contra una menor de edad y su madre en 2023. Esta se suma a otras denuncias de presunto acoso sexual que revelaron varias mujeres. Al respecto, la ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, pidió a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia que investiguen las denuncias interpuestas.

María Paula Rodríguez Rozo

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