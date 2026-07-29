 OPPO lanza en Colombia la Serie Reno16: celulares con IA y cámara retro

En un evento lleno de música y experiencias en Maloka City Hall en la ciudad de Bogotá, OPPO presentó oficialmente en Colombia su nueva Serie Reno16, integrada por los modelos OPPO Reno16 5G y OPPO Reno16 F 5G. Esta nueva entrega destaca por combinar un diseño visual llamativo con un completo sistema de cámaras impulsado por Inteligencia Artificial, pensado especialmente para quienes disfrutan crear y compartir contenido en redes sociales.

OPPO presenta en Colombia la nueva Serie Reno16 en el Reno Universe Festival.

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Fotografía profesional y filtros de estilo vintage

El apartado de cámaras es uno de los grandes atractivos de la serie. En la parte frontal, ambos modelos cuentan con una cámara selfieultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de 100 grados, lo que permite tomar fotos grupales abarcando a más personas en el encuadre con excelente nitidez.

Cámara selfie ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de 100 grados. OPPO Colombia.

En la parte trasera, disponen de un sistema de triple cámara que incluye un sensor principal con estabilización de imagen, un lente ultra gran angular y un teleobjetivo de retrato con zoom de 3.5x, capaz de lograr un acercamiento digital de hasta 120x para lograr fotos detalladas a distancia con un desenfoque de fondo muy natural.



Lente teleobjetivo de retrato con zoom de 3.5x. OPPO Colombia.

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Además, la nueva función Pop Camera permite aplicar directo desde la app de fotos estilos retro como cámara digital, película instantánea o efectos de luz con un solo toque. Por su parte, herramientas como AI Remix Collage y Pop Out 2.0 facilitan recortar personas o elementos en movimiento para hacer composiciones dinámicas sin necesitar aplicaciones extra.

Diseño innovador con efecto 3D y el accesorio OPPOBubble

En el área de diseño, destaca el acabado Blanco Cósmico con tecnología Holo Verse 3D, que genera una sensación visual de profundidad en la cubierta trasera, haciendo que los patrones parezcan flotar sobre el teléfono según le dé la luz. Toda la parte posterior está construida en una sola pieza moldeada de forma limpia y estilizada.

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Junto con los celulares, la marca presentó OPPO Bubble, un pequeño accesorio magnético de solo 35 gramos con pantalla AMOLED. Este dispositivo se adhiere a la parte trasera del teléfono para funcionar como un espejo/monitor digital y control remoto a distancia (hasta 10 metros), facilitando encuadrar y tomar mejores fotos con la cámara principal.

OPPO Bubble, accesorio magnético de 35 gramos con pantalla AMOLED. OPPO Colombia.

Batería de larga duración y disponibilidad en el país

Pensados para acompañar largas jornadas de uso, los dispositivos cuentan con baterías de gran capacidad (hasta 7.000 mAh) y carga rápida SUPERVOOC™ de 80W, además de resistencia certificada IP69K contra agua y polvo. Integran también el sistema ColorOS 16 con funciones útiles de IA como traducción de textos en tiempo real y conectividad directa para compartir fotos fácilmente con teléfonos iPhone.

Los nuevos OPPO Reno16 5G y OPPO Reno16 F 5G ya están a la venta en Colombia en colores Blanco Cósmico y Violeta Crepúsculo en los principales operadores móviles, almacenes de cadena y tiendas virtuales del país.