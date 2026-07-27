¿La inteligencia artificial superaría a la humana? Lo que Elon Musk cree que pasará en cinco años

Desde la creación y el acelerado crecimiento de la Inteligencia Artificial (IA), la gran incógnita para muchos era si las máquinas superarían a los humanos. Para Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, el momento ya está más cerca que nunca. "Creo que la IA podría superar la suma de la inteligencia humana en unos cinco años", afirmó Musk, nacido en Sudáfrica y quien se convirtió en el primer billonario del mundo el pasado junio, durante una entrevista con el prestigioso diario The Economist. "Calculo que unos cinco años. Así que, en realidad, no habrá nada que la IA no pueda hacer mejor que los humanos, salvo quizás el hecho de ser humana", comentó.

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"Lo más probable es que vivamos una era de abundancia descomunal, donde cualquiera pueda tener todo lo que desee...Veamos en qué situación nos encontramos en 2036", comentó el fundador de Tesla y Space X, quien agregó que la industria tecnológica debe seguir apuntando al fortalecimiento de la IA y la robótica. "Sigo pensando que existe un riesgo asociado a la IA y los robots. No es un riesgo nulo. Y no veo forma de detener este increíble avance de la IA y los robots. A veces pienso que, bueno, quizás, incluso si existiera un botón para detenerlo probablemente no deberíamos pulsarlo", sentenció, al tiempo que manifestó que "el futuro va a ser muy, muy diferente del pasado y no hay analogía ni metáfora que ilustre la magnitud del cambio que vamos a experimentar".

La de The Economist es la primera entrevista de Musk luego de que se convirtió en el primer billonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX. Ahí manifestó que cree que en cinco años podría haber "al menos 100 millones de robots humanoides, pero quizás mil millones" que reemplacen el trabajo manual (...) Yo diría que la economía probablemente duplicará su tamaño actual en cinco, tal vez seis años, porque se producirá un período de duplicación en el que la producción económica aumentará muy rápidamente".



Pero, ¿qué tan cierto es lo que asegura Musk? Los expertos ya empezaron a reaccionar. "Poder extender eso, extrapolar eso para que esa inteligencia artificial pueda tener, digamos, la variedad de conocimiento que tienen los humanos y sobre eso podamos decir que es más inteligente que un humano... a mí me parece que cinco años es prácticamente imposible. Porque al final del día lo que estamos viendo es una carrera de muchos. Pero no creo que podamos llegar ni técnica, ni política, ni socialmente", manifestó Samir Estefan, experto en tecnología.



Ahora la visión de Musk se enfoca en que la IA y la robótica sean fundamentales en la producción humana. "¿Para qué quieres dinero? Quieres dinero para bienes y servicios, ¿verdad? Obviamente quieres dinero para comida, vivienda, transporte, entretenimiento. Bueno, si eso es tan abundante que hay más, si los robots y la IA proporcionan más bienes y servicios de los que cualquier ser humano podría consumir, ¿para qué necesitas dinero en ese caso?", mencionó Musk.

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"Ahí hay dos aristas importantísimas. La primera es el empleo como modo de subsistencia. Entonces él ha sido súper vago en ese sentido de nadie va a necesitar trabajar porque la plata se va a producir sola....Yo creo que estamos lejos socialmente de eso y sobre todo si el liderazgo en esto lo va a seguir llevando una economía y una sociedad como la norteamericana", comentó Estefan.

Por ahora, la discusión sobre el alcance de la inteligencia artificial sigue generando más dudas que certezas. Estamos, eso sí, en un momento determinante para el crecimiento tecnológico y su equilibrio con la humanidad.

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