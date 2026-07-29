Senado aprueba que posesión de Abelardo de la Espriella se realice en Cali

El Senado de la República, con 58 votos por el sí y 30 votos por el no, aprobó este miércoles que la posesión de Abelardo de la Espriella se realice en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. De acuerdo con el equipo del mandatario electo, el acto se va a llevar a cabo en la Arena de la Universidad Santiago de Cali el próximo 7 de agosto a las tres de la tarde.

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Les informamos que nos encontramos ultimando los detalles logísticos de la ceremonia de posesión. Les agradecemos abstenerse de replicar información que no provenga de los canales oficiales de nuestro equipo, con el propósito de evitar la difusión de información falsa o inexacta. En los próximos días compartiremos el instructivo completo para el proceso de acreditación, así como toda la información logística correspondiente", aseguró un comunicado.

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