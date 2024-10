Tía de Sofía Delgado contó qué pasó el día en que desapareció la niña: "Nunca se alejaba"

Con la voz quebrada por la angustia y el corazón lleno de incertidumbre, la madre de Sofía Delgado Zúñiga, una niña de 12 años desaparecida desde el domingo 29 de septiembre de 2024, ha lanzado un desesperado llamado para que quienes tengan a su hija la devuelvan sana y salva. El caso de Sofía ha sacudido a la comunidad de Candelaria, Valle del Cauca, y, mientras las autoridades intensifican la búsqueda, su familia atraviesa horas de dolor esperando respuestas.

Sofía Delgadofue vista por última vez el domingo 29 de septiembre, alrededor de las 2:30 p. m., cuando salió de la casa de su abuela en el barrio La Floresta, a tan solo una cuadra de su propio hogar, para recoger un champú. Sin embargo, la menor nunca llegó a su destino. Desde entonces, su familia vive una pesadilla.

"Mi niña no está acostumbrada a estar con alguien extraño, que no sea de la familia. Esto nos tiene destrozados, con la mente mal", expresó su mamá, Lady Zúñiga, en entrevista con Noticias Caracol en vivo.

Las primeras hipótesis que se tienen del paradero de Sofía Delgado

La incertidumbre ha crecido con el paso de los días y, aunque las autoridades han adelantado algunas pesquisas, los resultados son aún insuficientes. En Noticias Caracol en vivo, Katherine Delgado, tía de Sofía, mencionó que las cámaras de seguridad revisadas no muestran que la niña haya avanzado mucho más allá de la casa de su abuela.

"Yo creo que ahí fue donde se la llevaron. Pero no lo podemos afirmar porque en los videos no se ve", comentó, dejando en evidencia la frustración y el desespero que embargan a la familia.

Las autoridades siguen trabajando bajo la hipótesis de que Sofía pudo ser llevada en este corto trayecto.

Una de las pistas sobre la desaparición tiene que ver con un carro blanco en el que habrían podido llevarse a Sofía y la otra apunta hacia un comerciante de la zona.

"No sabemos si el carro tuvo algo que ver, pero es una de las pocas pistas que tenemos. Creemos que se la pudieron haber llevado en ese momento, justo antes de que llegara a su casa", señaló Katherine. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado esta hipótesis ni han podido obtener más imágenes que arrojen luz sobre lo sucedido.

Mientras tanto, el tiempo apremia. La madre de Sofía ha insistido en que las horas que pasan son críticas para encontrar a su hija con vida.

"Queremos respuestas, pasan las horas que son vitales para mi niña. Queremos que nos la devuelvan, respeten su vida y la entreguen sana y salva", suplicó con la esperanza de que su mensaje llegue a oídos de quienes podrían tenerla.

¿Qué ocurrió el día de la desaparición de Sofía delgado?

Según relata Katherine Delgado Ortiz, el día de la desaparición comenzó de manera normal. "Estábamos donde mi mamá, como cualquier domingo. Almorzamos juntos y Sofía me comentó que había bañado a su perrita el día anterior y que le había sobrado un poco de champú. Me pidió que bañáramos a mi perrita también, ya que había buen clima. Quedamos en hacerlo después de almorzar", explicó Katherine durante la entrevista.

Posteriormente, Sofía pidió las llaves de su casa a su madre para ir a buscar el champú. La vivienda estaba a una cuadra de distancia, lo que no parecía un riesgo. "Salió rápido, cruzó la calle y se dirigió a la casa, como lo hacía siempre. Ella camina rápido porque tiene piernas largas, y siempre la hemos enseñado a ser cuidadosa en la cuadra", recordó su tía.

Sin embargo, la preocupación surgió cuando Sofía no regresó a la casa de su abuela.

Katherine empezó a inquietarse y decidió ir a verificar si la niña ya había llegado a su propia casa. "Le marqué a mi papá para ver si Sofía ya estaba ahí, pero me dijo que no. Entonces, mi hermano fue en moto hasta la casa para revisar, pero la puerta estaba cerrada. La niña no estaba ahí. Eso fue en cuestión de 15 minutos", afirmó Katherine, señalando el breve lapso en el que todo ocurrió.

La búsqueda de Sofía Delgado sigue sin respuestas

La familia, al notar que Sofía no regresaba, comenzó una búsqueda desesperada por el barrio. Amigos y vecinos se sumaron al esfuerzo, recorriendo las calles en motos y carros.

"Pensamos que quizás se había caído o quedado atrapada en algún lado, pero no fue así. Cuando logramos entrar a la casa, vimos que el champú seguía ahí, encima de la nevera. Sofía nunca llegó a la casa", expresó su tía con voz entrecortada.

Este detalle fue un golpe devastador para la familia. "Nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. La niña nunca se alejaba sola, y menos con extraños. No era normal que desapareciera sin dejar rastro", comentó Katherine.

La mamá de Sofía Delgado hace un llamado a las autoridades para que la encuentren

Ante la falta de respuestas, la madre de la pequeña de tan solo 12 años ha hecho un llamado público a la comunidad para que colabore con cualquier información que pueda llevar al paradero de su hija.

"Esto no es vida, no saber dónde está mi niña nos está matando. Pido, por favor, a quien tenga información que se apiade de nosotras, que nos ayuden a encontrarla", imploró entre lágrimas.

La tía de Sofía señaló que la falta de información concreta y de pistas sólidas ha dificultado el avance de la investigación. "Sabemos que están haciendo lo posible, pero necesitamos respuestas. No podemos seguir viviendo con esta incertidumbre. Cada minuto cuenta y tememos lo peor", comentó con voz quebrada.

A pesar del inmenso dolor que atraviesa la familia Delgado, no pierden la esperanza de encontrar a Sofía sana y salva. "Mi sobrina es una niña alegre, llena de vida. La necesitamos de vuelta. No descansaremos hasta encontrarla. No queremos que nadie más pase por esto. Solo pedimos que nos devuelvan a nuestra niña", concluyó Katherine.

Por ahora, la búsqueda continúa y la comunidad de Candelaria sigue unida en la esperanza de que Sofía regrese pronto a los brazos de su familia.