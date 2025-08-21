¿De qué se trata el proyecto para que Medellín tenga "mar"? Esto dijo el alcalde Federico Gutiérrez

La Alcaldía de Medellín dio a conocer el proyecto con el que renovará una importante zona de la ciudad y que unirá varios de los complejos deportivos para convertirlos en uno solo. La administración de la ciudad, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, también explicó sus planes de que la capital antioqueña tenga "mar y playa".

“A nosotros, nada nos queda grande como ciudad y le vamos a dar una noticia muy buena a toda nuestra gente. Han dicho que lo único que le falta a Medellín es mar y playa. Pues vamos a construir el Mar Medellín, para la gente. Vamos a volver este espacio, que es lo que se ha conocido tradicionalmente como el Juan Pablo II, en un referente a nivel mundial para el deporte y el esparcimiento ciudadano: el Gran Parque Medellín”, dijo el alcalde Gutiérrez en unas declaraciones.

La administración anunció que, con una inversión superior a los $195.000 millones, se hará una transformación arquitectónica y paisajística del aeroparque Juan Pablo II, "que se convertirá en un gran centro para la práctica del triatlón y en un parque con nuevas zonas recreativas y acuáticas", según se lee en un comunicado.

¿De qué se trata el proyecto "Mar Medellín"?

De acuerdo con información compartida por la Alcaldía de Medellín, el proyecto "Mar Medellín" o "Gran Parque Medellín" culminará en la creación de un complejo deportivo y acuático. "La zona acuática donde estará el mar y la playa será de 17.000 metros cuadrados. La intervención, proyectada para finalizar en el primer semestre de 2027, iniciará con la renovación de la pista de BMX Mariana Pajón y la Unidad Deportiva María Luisa Calle".

La administración resaltó la construcción de la zona que se asemeja a un mar con playa, "donde se podrán practicar deportes acuáticos, subacuáticos, náuticos y actividades lúdicas, entre las que se destacan la natación recreativa para todas las edades, snorkel, aquaeróbicos, waterpolo, nado sincronizado, buceo, rugby subacuático, hockey subacuático, kayak, remo, vela (botes pequeños), yoga sobre el agua, entre otras".

La playa que tendrá el Gran Parque Medellín fue comparada en tamaño con la zona de playa de una isla como Johnny Cay, el doble de la playa de Taganga, en Santa Marta, y la mitad de la playa principal de San Andrés. “Estamos hablando de 12.000 metros cuadrados. La medida de la piscina de olas son 2.500 metros cuadrados más. ¿A qué corresponde la superficie de agua, sin contar la piscina? Solo el mar. Eso corresponde a 10 piscinas olímpicas”, dijo Gutiérrez.

Para el complejo acuático serán construidas cuatro piscinas tradicionales (dos olímpicas y dos semiolímpicas) y una piscina de olas con toboganes, de 2.500 metros cuadrados. Asimismo, se renovará y ampliará los circuitos de las pistas de trote y de ciclismo, pasando de 1.5 a 3 kilómetros cada una. Además se renovarán la pista de BMX Mariana Pajón y la Unidad Deportiva María Luisa Calle.

Los espacios del Gran Parque Medellín estarán conectados a través de más de 2 kilómetros de senderos peatonales y áreas verdes."Con este nuevo escenario, la oferta deportiva pasa de 26 a 39 disciplinas que se podrán practicar allí (...) Esta intervención integral, también trae la construcción de un gran acceso principal en la parte central del aeroparque, con parqueaderos, plazoletas, estancias, senderos peatonales, áreas administrativas, de servicio y comerciales", agregó la Alcaldía en un comunicado.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL