Cierre total en la vía Bogotá-Girardot por aparatoso accidente de tránsito: se reporta un fallecido

En la mañana de este jueves se presenta un cierre total de la vía que conecta Bogotá con el municipio de Girardot. La situación vial se da en ambos sentidos del importante corredor vial. El cierre se da por un aparatoso accidente de tránsito que se presentó en el kilómetro 16 de la vía.

El accidente de tránsito involucró a un tractocamión y un camión. El conductor del tractocamión, al parecer, perdió el control del vehículo y tras el impacto falleció, según le confirmaron las autoridades a Noticias Caracol. Se están tratando de establecer las causas oficiales que llevaron al aparatoso accidente.

Sobre las 7:40 a. m., el Instituto Nacional de Vías (Invías) reportó que el accidente de tránsito se había dado en el sector de El Charquito Km 106+300. Asimismo, la entidad explicó que el cierre total se presenta en el sentido Girardot-Bogotá.

Noticia en desarrollo...

#ATENCIÓN | A esta hora se registra el cierre total de la vía Bogotá-Girardot en ambos sentidos por un accidente de tránsito que involucra a un tractocamión y un camión. Uno de los conductores murió.



