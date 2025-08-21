Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Cierre total en la vía Bogotá-Girardot por aparatoso accidente de tránsito: se reporta un fallecido

Cierre total en la vía Bogotá-Girardot por aparatoso accidente de tránsito: se reporta un fallecido

En la mañana de este jueves 21 de agosto se reportó un accidente de tránsito entre dos vehículos de carga, lo que causó el cierre total de la vía Bogotá-Girardot.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: agosto 21, 2025 08:13 a. m.
Cierre total en la vía Bogotá-Girardot por aparatoso accidente de tránsito: se reporta un fallecido
El accidente que involucra dos vehículos de carga llevó al cierre total de la importante vía.
En la mañana de este jueves se presenta un cierre total de la vía que conecta Bogotá con el municipio de Girardot. La situación vial se da en ambos sentidos del importante corredor vial. El cierre se da por un aparatoso accidente de tránsito que se presentó en el kilómetro 16 de la vía.

El accidente de tránsito involucró a un tractocamión y un camión. El conductor del tractocamión, al parecer, perdió el control del vehículo y tras el impacto falleció, según le confirmaron las autoridades a Noticias Caracol. Se están tratando de establecer las causas oficiales que llevaron al aparatoso accidente.

Sobre las 7:40 a. m., el Instituto Nacional de Vías (Invías) reportó que el accidente de tránsito se había dado en el sector de El Charquito Km 106+300. Asimismo, la entidad explicó que el cierre total se presenta en el sentido Girardot-Bogotá.

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

