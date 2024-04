Vecino agresivo causa temor en conjunto de Cali: “Me pegó y me sacó un cuchillo”

Los habitantes de la unidad residencial Sebastián de Belalcázar, en Cali, viven atemorizados por un vecino que no solo los agrede verbalmente, sino también físicamente, como puede evidenciarse en videos del conjunto.



Una de las personas agredidas por este hombre es Adriana Ramírez, que pese a las amenazas que dice recibir de este hombre, habló con Noticias Caracol esperando que las autoridades de Cali hagan algo.

“Este personaje ha sido agresivo con la comunidad, con la unidad. Ha dañado, ha intimidado, ha amenazado de muerte a varias personas”, dice la mujer, quien denuncia que su vecino “me agredió y me pegó, y aparte de eso, me sacó cuchillo”.

En los videos de las cámaras de la unidad residencial de Cali se ve cuando el vecino les da cabezazos a algunos de los residentes, quienes poco pueden hacer para defenderse de él.

Adriana afirma que “él se inventa cada cosa, él se agrede para decir que lo golpeamos, o sea, él es una amenaza para la comunidad”.

Esta mujer dice temer “por mi vida, por la de mi hija y por la de mi esposo, porque él me amenazó nuevamente y me dejó en portería dicho que me iba a pegar un tiro por otras razones”.

Los habitantes de este conjunto en Cali habían citado un plantón contra su vecino, pero la presión que este hombre genera en la comunidad hizo que desistieran de salir.

Ángela afirma que “la gente no salió porque la gente teme y esto no es así. Yo doy la cara, a mí no me da miedo, y dejo claro que a mí ese señor me quiere matar y su hijo también”.

Por eso, pide a “la Fiscalía Dos de la avenida Roosevelt que haga el proceso como corresponde, no como ellos quisieron hacerme entender, que yo debía casi como que decirles que yo era culpable”.