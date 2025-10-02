Aggro Crab anuncia Crashout Crew, un caótico cooperativo con forklifts que llega en 2026

El estudio independiente Aggro Crab, conocido por propuestas como Going Under y Another Crab’s Treasure, ha revelado su nuevo proyecto: Crashout Crew. Se trata de un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores en el que los participantes asumen el rol de trabajadores en un almacén poco convencional, donde el cumplimiento de pedidos está marcado por riesgos, accidentes y desafíos generados por físicas impredecibles.

La primera oportunidad para probar esta propuesta llegará el 13 de octubre, fecha en la que su demo será parte de Steam Next Fest. Allí los jugadores podrán experimentar los tres primeros contratos o niveles, que también podrán ser ajustados con las llamadas “Safety Violations”, modificaciones que añaden nuevas dificultades al entorno de trabajo.



Un almacén fuera de control

En Crashout Crew los jugadores forman parte de “De Nile Shipping”, una compañía que presume de ser la más eficiente del mundo, aunque la seguridad sea lo último en su lista de prioridades. El objetivo consiste en completar pedidos en un tiempo limitado, transportando cajas y objetos de todo tipo con la ayuda de montacargas que pueden personalizarse y mejorar durante las partidas.

Las sesiones multijugador están diseñadas para el caos: cada pedido introduce obstáculos, físicas poco predecibles y situaciones que ponen a prueba la coordinación del equipo. Perder el control del montacargas o fallar una entrega no solo complica la partida individual, sino que también incrementa la dificultad para el resto del grupo.



Opciones de progresión y rejugabilidad

El título ofrece elementos de progresión ligera. Al superar contratos, los jugadores tienen la opción de invertir recursos en mejoras temporales para su montacargas o el almacén, lo que permite enfrentar nuevos retos con mejores herramientas. Sin embargo, estas ventajas se reinician al finalizar cada contrato, lo que incentiva la cooperación y evita acumular progresos de manera permanente.



Las “Safety Violations” actúan como modificadores que alteran las condiciones de juego. Apagar las luces del almacén o introducir obstáculos adicionales son ejemplos de cómo estas variaciones añaden rejugabilidad y aumentan la dificultad.



Una apuesta diferente dentro del estudio

El anuncio de Crashout Crew llega poco después de que Aggro Crab confirmara la cancelación de Going Under 2, un proyecto que no alcanzó a materializarse. En ese contexto, el estudio optó por explorar nuevas ideas, apostando por un tono más ligero y un enfoque multijugador.

Mientras una parte del equipo colaboraba con Landfall en el desarrollo de PEAK, el resto se concentró en dar forma a Crashout Crew, que representa un giro hacia experiencias más accesibles y centradas en la diversión compartida. Según lo anunciado, Crashout Crew tiene previsto su lanzamiento completo en 2026 para PC vía Steam.



Sobre Aggro Crab

Con sede en Seattle, Aggro Crab se ha destacado por la creación de juegos coloridos y de acción dinámica, usualmente acompañados de un trasfondo crítico o social. Títulos como Another Crab’s Treasure y Going Under reflejan esa mezcla entre humor, estética llamativa y mecánicas bien definidas, algo que el estudio busca trasladar ahora a un entorno cooperativo con Crashout Crew.

