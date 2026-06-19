ASUS trae a Colombia la ROG Zephyrus DUO y una nueva generación de Zenbook DUO

Durante años, las pantallas adicionales han sido una de las soluciones más buscadas por quienes trabajan con múltiples aplicaciones al mismo tiempo o necesitan monitorear diferentes herramientas sin interrumpir sus tareas principales. Sin embargo, llevar esa experiencia fuera de una oficina o una estación de trabajo fija siempre ha representado un reto para la movilidad.

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La industria de los computadores portátiles ha intentado resolver este problema de diferentes maneras. Desde monitores externos portátiles hasta accesorios modulares, muchas propuestas han buscado ampliar el espacio visual disponible para usuarios profesionales, creadores de contenido y jugadores. No obstante, pocas han logrado integrar estas capacidades dentro de un único dispositivo sin sacrificar portabilidad.

ASUS ha sido una de las compañías que más ha insistido en esta idea. Durante varios años ha experimentado con equipos de doble pantalla, refinando conceptos, diseños y mecanismos para encontrar una fórmula que combine productividad, comodidad y versatilidad en un formato realmente portátil.



La apuesta va más allá de simplemente añadir una segunda pantalla. La idea es permitir que cada usuario adapte el dispositivo a diferentes contextos de uso, ya sea para trabajar, estudiar, editar contenido, programar o incluso transmitir partidas en vivo sin depender de accesorios externos.



Tras varios ciclos de evolución tecnológica, la compañía considera que ha alcanzado un nuevo nivel en esta categoría.

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Precisamente por eso, ASUS anunció la llegada oficial a Colombia de dos de sus equipos más avanzados con doble pantalla: la nueva ASUS Zenbook DUO (2026) y la nueva ROG Zephyrus DUO (2026), dos dispositivos que comparten una misma filosofía de diseño, pero apuntan a públicos completamente distintos.

La gran protagonista del lanzamiento es la ROG Zephyrus DUO (2026), una laptop diseñada para jugadores, streamers y creadores que buscan el máximo rendimiento disponible actualmente dentro de un formato portátil. El equipo incorpora dos pantallas OLED ROG Nebula HDR de 16 pulgadas y se convierte en la primera laptop gamer de su categoría en integrar una configuración de este tipo.

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En su interior encontramos gráficos NVIDIA GeForce RTX 5090 con 24 GB de memoria GDDR7 y procesadores Intel Core Ultra 9, una combinación orientada a ejecutar videojuegos exigentes, tareas de creación de contenido y procesos impulsados por inteligencia artificial. Además, incorpora tecnologías como DLSS 4 y un avanzado sistema de refrigeración basado en cámara de vapor, metal líquido y materiales de aislamiento térmico desarrollados por ROG.

La segunda pantalla permite utilizar herramientas de streaming, aplicaciones de monitoreo, chats o controles adicionales mientras el juego permanece en la pantalla principal, una característica que puede resultar especialmente atractiva para quienes generan contenido en plataformas digitales.

Por su parte, la nueva ASUS Zenbook DUO (2026) mantiene el enfoque hacia la productividad y la movilidad. El equipo incorpora dos pantallas ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas con resolución 3K y tasa de refresco de 144 Hz, además de un diseño más compacto frente a generaciones anteriores.

La laptop está equipada con procesadores Intel Core Ultra X9 Serie 3, una NPU capaz de alcanzar hasta 50 TOPS para tareas de inteligencia artificial y una batería de 99 Wh que promete hasta 18 horas de reproducción de video con ambas pantallas activas.

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Uno de los aspectos más llamativos de ambos dispositivos es su capacidad para adaptarse a distintos escenarios de uso gracias a un teclado desmontable, soporte integrado y varios modos de funcionamiento. Entre ellos se encuentran configuraciones tipo laptop tradicional, pantalla dual, modo libro para programación, modo compartir para colaboración y, en el caso de la Zephyrus DUO, un modo carpa pensado para presentaciones o experiencias compartidas.

ASUS también destaca que estas laptops son compatibles con ASUS Pen y cuentan con paneles táctiles OLED, ampliando sus posibilidades para dibujo digital, toma de notas y trabajo creativo.

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Las dos nuevas DUO ya se encuentran disponibles en Colombia. La ASUS Zenbook DUO llega con un precio sugerido de $16.699.900 y podrá encontrarse en Alkosto, Ktronix, Éxito, Falabella y la tienda oficial de ASUS. Mientras tanto, la ROG Zephyrus DUO tendrá un precio sugerido de $35.999.900 y estará disponible en Alkosto, Ktronix y los canales oficiales de la marca.

Con esta nueva generación de equipos, ASUS busca consolidar una categoría que durante años ha venido perfeccionando. La doble pantalla deja de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una herramienta capaz de transformar la forma en que se trabaja, se crea contenido y se juega desde cualquier lugar.

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