¿Quiere estudiar en la UNAD sin pagar matrícula? Ya abrió la nueva convocatoria

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) anunció la apertura del proceso de postulación a la Política de Gratuidad para el periodo académico 2026-II (16-04), una iniciativa financiada por el Gobierno Nacional que busca facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior de estudiantes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad económica y social.

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La convocatoria está dirigida tanto a aspirantes nuevos como a estudiantes antiguos que deseen acceder al beneficio. El proceso comenzó el 17 de junio y estará habilitado hasta el 1 de julio de 2026 o hasta completar los cupos asignados para cada centro de atención de la universidad.



¿Qué es la Política de Gratuidad?

La Política de Gratuidad es un programa impulsado por el Estado colombiano "que permite cubrir el costo de la matrícula de jóvenes en condición de vulnerabilidad que cursan programas de pregrado - técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios - en las instituciones públicas de educación superior del país". A través de este mecanismo se cubre una parte del costo de la matrícula en los programas de interés o seleccionados.

"Con esta medida, el Estado busca no solo reducir los obstáculos económicos que impiden el acceso a la educación superior, sino también fortalecer las oportunidades de desarrollo académico y personal de miles de estudiantes", indicó la UNAD sobre el beneficio. Sobre el apoyo, tenga en cuenta que la aprobación final del beneficio no depende exclusivamente de la universidad, ya que la validación definitiva corresponde al Ministerio de Educación Nacional.



¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Política de Gratuidad?

Las personas interesadas en postularse deberán cumplir una serie de condiciones establecidas en el reglamento operativo de la Política de Gratuidad. Entre los principales requisitos se encuentran:



No contar con título profesional universitario.

Estar matriculado o aspirar a ingresar a un programa de pregrado de la UNAD.

Acreditar la pertenencia a alguno de los grupos priorizados por la política, entre los cuales se incluyen:

Personas de estratos 1, 2 y 3 o sin estrato.

Integrantes de pueblos indígenas.

Población Rrom o gitana.

Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Víctimas del conflicto armado.

Personas con discapacidad.

Comunidades campesinas.

Personas privadas de la libertad.

Ciudadanos clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén IV.

Además, la UNAD indicó que la información deberá ser respaldada mediante los documentos correspondientes al momento de realizar la postulación.



Fechas clave del proceso de inscripción

La universidad estableció el siguiente cronograma para la convocatoria del periodo 2026-II:



Postulación y envío de documentos: del 17 de junio al 1 de julio de 2026.

del 17 de junio al 1 de julio de 2026. Verificación documental: del 17 de junio al 4 de julio.

del 17 de junio al 4 de julio. Validación de información: del 5 al 7 de julio.

del 5 al 7 de julio. Notificación de postulaciones efectivas: desde el 8 de julio.

desde el 8 de julio. Fecha límite de pago de matrícula: 31 de julio a las 3:00 p.m.

31 de julio a las 3:00 p.m. Inicio de clases: 17 de agosto de 2026.

17 de agosto de 2026. Finalización del periodo académico: 20 de diciembre de 2026.

¿Cómo inscribirse en la UNAD?

El proceso se desarrollará exclusivamente mediante los correos electrónicos habilitados por la institución para cada centro regional. Los aspirantes deberán descargar una plantilla oficial disponible en el micrositio de Beneficios de Gratuidad Académica de la UNAD. Este archivo debe diligenciarse completamente y enviarse junto con los documentos de soporte exigidos.



La universidad indicó que solo se tendrá en cuenta una postulación por aspirante y que la atención se realizará según el orden de llegada de las solicitudes. En el caso de estudiantes antiguos, la postulación deberá enviarse desde la cuenta institucional con dominio @unadvirtual.edu.co. Aquellos que tengan la cuenta inactiva y no registren matrícula durante el último año deberán gestionar previamente su proceso de reingreso.



Los documentos que debe alistar para inscribirse a la UNAD

La documentación debe enviarse de manera organizada y respetando los formatos establecidos por la universidad. Entre los archivos solicitados están:



Plantilla oficial de postulación.

Documento de identidad.

Acta de grado de bachiller.

Diploma de bachiller.

Resultados de las pruebas ICFES.

Soportes de Sisbén, estratificación o pertenencia a población priorizada.

Fotografía reciente.

Formato de reingreso, cuando corresponda.

La UNAD señaló que los documentos deben remitirse por separado, preferiblemente en formato PDF y respetando las especificaciones técnicas definidas para el proceso.



Programas con restricciones para el periodo 2026-II

La institución informó que algunos programas tecnológicos no tendrán oferta para estudiantes de primera matrícula durante este periodo académico. Asimismo, los programas de Derecho, Psicología y Radiología e Imágenes Diagnósticas no estarán habilitados para nuevas inscripciones dentro de esta convocatoria debido a sus procesos particulares de admisión.



La Política de Gratuidad para el periodo 2026-II cubrirá en promedio hasta 14 créditos académicos por estudiante, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan Integral de Cobertura. No obstante, los estudiantes podrán matricular hasta 21 créditos, tal como lo permite el reglamento estudiantil de la universidad.

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En esos casos deberán asumir directamente el valor correspondiente a los créditos adicionales, así como otros costos asociados al proceso académico, entre ellos derechos de inscripción, seguro estudiantil, estampillas y trámites de grado.

La UNAD reiteró que la asignación del beneficio está sujeta a la validación final del Ministerio de Educación Nacional y a la disponibilidad de recursos para cada vigencia académica.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co