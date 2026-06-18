Los delitos por los que investigan al expresidente Álvaro Uribe: Fiscalía se pronunció

Luego de que el expresidente Álvaro Uribe informara que lo llamarán a indagación por el caso relacionado con las masacres de El Aro y La Granja, perpetradas por los paramilitares en Ituango, Antioquia, entre 1996 y 1997, la Fiscalía General de la Nación se pronunció.

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En un comunicado emitido este jueves 18 de junio, el ente acusador aseguró que se investiga al exmandatario por su presunto participación en las incursiones paramilitares de los corregimientos de El Aro y La Granja, en las cuales "se registraron múltiples homicidios, desplazamientos forzados, incendio de viviendas y hurto de ganado".

Además de estos hechos, investigan a Uribe por el asesinato del abogado Jesús María Valle en 1998, quien, de acuerdo con el Centro de Memoria Histórica, había denunciado públicamente la complicidad entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares en las masacres mencionadas. Durante aquella época, el expresidente se desempeñaba como gobernador de Antioquia.



Asimismo, estaría vinculado en el caso relacionado con la hacienda Guacharacas, que era propiedad de la familia Uribe y sería clave en la "conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque". En ese sentido, investigan al fundador del Centro Democrático por, presuntamente, "facilitar y promover el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley que habría utilizado como base" esa vivienda.

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La Fiscalía informó que Uribe Vélez deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida. Lo llamarán a indagatoria en los próximos días.



Lo que ha dicho Álvaro Uribe sobre investigación de la Fiscalía

Uribe fue el primero en informar sobre el llamado de la Fiscalía a través de su cuenta de X: "De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas. A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones".

Luego, en la misma red social, añadió: "La señora Fiscal, ex integrante de la JEP, (...) que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política".

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El expresidente en meses recientes también estuvo involucrado en una investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Aunque fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria, su defensa apeló a la decisión y la Corte Suprema de Justicia decidió absolverlo de estos delitos.

LAURA VALENTINA MERCADO

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