Atari revive la Intellivision con “Sprint”, una nueva consola para celebrar sus 45 años

Atari anunció oficialmente la Intellivision Sprint, una nueva consola que marca el 45° aniversario de la legendaria Intellivision, el sistema que en los años 80 compitió directamente con el Atari 2600 en lo que muchos consideran la primera guerra de consolas. Esta versión renovada busca recuperar la esencia de aquella época con 45 juegos clásicos, un diseño fiel al original y mejoras técnicas pensadas para la era moderna.

El anuncio se realizó en Nueva York el 17 de octubre de 2025, y el dispositivo ya está disponible para preventa a un precio de 149,99 dólares a través de Atari.com. Su lanzamiento oficial está programado para el 5 de diciembre.



Un legado que regresa en una nueva forma

Lanzada originalmente en 1980, la Intellivision se destacó por ofrecer gráficos más detallados, controles innovadores y una fuerte apuesta por los juegos deportivos y de estrategia, diferenciándose del enfoque más arcade del Atari 2600. Esta rivalidad definió una era y ayudó a establecer las bases de la industria del videojuego doméstico.

Ahora, Atari y Plaion reviven esa historia con la Intellivision Sprint, un proyecto que no solo busca atraer a los coleccionistas y nostálgicos, sino también a nuevas generaciones interesadas en experimentar la simplicidad y el encanto de los títulos clásicos.



Diseño clásico, mejoras modernas

El nuevo modelo conserva el icónico diseño negro y dorado con detalles en madera, evocando la estética de los 80, pero con tecnología actualizada. Entre sus novedades se incluyen:



Dos controles inalámbricos, inspirados en los originales, pero con mayor comodidad.

Salida HDMI, para conectar fácilmente a televisores modernos.

Puerto USB-A, que permitirá expandir la biblioteca de juegos en el futuro.

Esta combinación de retro y moderno refleja la intención de Atari de mantener la identidad visual y emocional de la consola, pero con la funcionalidad que exige el público actual.



Una colección de 45 clásicos

La Intellivision Sprint incluirá 45 juegos preinstalados, cuidadosamente seleccionados para representar lo mejor del catálogo original. Habrá títulos deportivos como Baseball, Tennis, Chip Shot Super Pro Golf, Soccer y Super Pro Football; además de juegos de estrategia como Sea Battle, Space Battle, B-17 Bomber y Utopia.

Los fanáticos de los arcades también podrán disfrutar de clásicos como Astrosmash, Shark! Shark!, Star Strike, Thin Ice y Boulder Dash. Cada título incluirá dos coberturas de control personalizadas, evocando el sistema de superposiciones que caracterizaba a la Intellivision original.



Atari y Plaion: una alianza con historia

Matt Burnett, vicepresidente de Operaciones Estratégicas de Atari, expresó que este lanzamiento representa “una oportunidad única para rendir homenaje a una consola que definió una generación”. Además, destacó el compromiso de la compañía por conservar y expandir la herencia de Intellivision tras su adquisición en 2024, que también dio lugar a una expansión para Atari 50: The Anniversary Celebration centrada en “The First Console War”.



Por su parte, Ben Jones, director comercial de Plaion, señaló que la experiencia conjunta en consolas retro fue clave para el desarrollo del proyecto: “Aplicamos las lecciones aprendidas en nuestras colaboraciones anteriores con Atari+ para ofrecer una experiencia auténtica y moderna a la vez”.



Primeras impresiones y exhibición pública

Los asistentes al Portland Retro Gaming Festival, que se celebra del 17 al 19 de octubre en el Oregon Convention Center, podrán probar la Intellivision Sprint por primera vez en el stand de Atari y AtariAge. Este espacio permitirá a los jugadores revivir —y a otros descubrir— una parte esencial de la historia del entretenimiento digital.



Un puente entre generaciones

Con el lanzamiento de la Intellivision Sprint, Atari no solo busca rescatar una marca emblemática, sino también reconectar a los jugadores con una etapa fundacional del videojuego. La propuesta equilibra el respeto por el pasado con la intención de mantener viva la experiencia retro en un formato accesible y actual.

Más que una simple reedición, la Intellivision Sprint es una celebración de 45 años de historia, un símbolo de cómo la nostalgia y la innovación pueden convivir en una misma consola.

