EE. UU. repatriará a sobrevivientes del ataque a un submarino en el mar Caribe: hay un colombiano

El mandatario estadounidense, Donald Trump, informó que hubo dos sobrevivientes tras la más reciente operación contra una presunta embarcación cargada de drogas en el mar del Caribe. Uno de estos sería colombiano. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 18 de oct, 2025
ARCHIVO / PUBLICACIÓN DE DONALD TRUMP EN TRUTH SOCIAL

