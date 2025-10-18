En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump revela video del ataque a submarino, con supuestos narcotraficantes: dos sobrevivieron

Trump revela video del ataque a submarino, con supuestos narcotraficantes: dos sobrevivieron

"Dos de los terroristas murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra”, dijo el presidente de Estados Unidos, quien anunció la repatriación de los sobrevivientes: un colombiano y un ecuatoriano.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 18 de oct, 2025
Video del ataque de Estados Unidos a submarino con supuestos narcotraficantes
Casa Blanca/AFP

