PUBG MOBILE y Dying Light: The Beast se unen en una colaboración llena de acción y supervivencia

PUBG MOBILE, uno de los títulos móviles más populares del mundo, ha sumado un nuevo crossover a su historial de colaboraciones. Esta vez, el juego de Tencent se asocia con Dying Light: The Beast, la más reciente entrega de la franquicia de terror y supervivencia desarrollada por Techland. Desde el 16 de octubre y hasta el 4 de noviembre de 2025, los jugadores podrán adentrarse en una experiencia temática que mezcla combate táctico con acción sobrenatural.



Un enfrentamiento entre supervivientes y zombis

El evento PUBG MOBILE x Dying Light: The Beast introduce nuevos enemigos, mecánicas de juego y un entorno especial llamado Castor Woods, ubicado dentro de los mapas Livik y Erangel. Allí, los jugadores se toparán con tres tipos de zombis inspirados en el universo de Dying Light:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Mordedores, lentos pero peligrosos en grupo.

Virales, más ágiles y agresivos.

Cargadores, las criaturas más resistentes, capaces de derribar o embestir con fuerza.

Derrotarlos no será tarea sencilla, pero quienes logren limpiar la zona obtendrán acceso a un área segura con recompensas únicas. Entre los objetos más destacados se encuentran un bate de béisbol y la jeringa Genome Synthetic Booster, que desbloquea el modo Bestia, una habilidad temporal que mejora la movilidad del jugador, reduce el daño recibido y permite ejecutar el poderoso ataque Aerial Smash.



Innovación en modos y progresión

El contenido de la colaboración no se limita a un solo evento. En el modo Metro Royale, los jugadores podrán obtener la jeringa y venderla tras completar una partida, integrando la mecánica en un entorno más competitivo. Además, del 20 de octubre al 20 de diciembre, se habilitará el modo WOW, que incluirá cinco variantes de zombis y un mapa crossover oficial inspirado en Dying Light: The Beast.

Esta expansión temática sigue al lanzamiento del Mundo de las Maravillas 1.0, la plataforma creativa de PUBG MOBILE que permite a los jugadores diseñar y compartir sus propios escenarios. Con esta actualización, el título refuerza su apuesta por ofrecer experiencias variadas y colaboraciones que amplían su universo jugable.



Recompensas temáticas para los más activos

Durante el evento, los jugadores podrán participar en misiones especiales que otorgan objetos exclusivos con la temática de Dying Light. Entre las recompensas se incluyen el avatar y marco Dying Light: The Beast, así como el conjunto de Kyle Crane, protagonista del juego de Techland.



Por su parte, Dying Light: The Beast también recibirá un evento cruzado dentro de su propio juego, con una misión secundaria y actividades de mundo abierto que entregarán ítems inspirados en PUBG MOBILE. Entre ellos destacan un traje, un diseño para vehículos, un bate de béisbol, una sartén y un amuleto con el logotipo conjunto de la colaboración.



Voces detrás del proyecto

Desde Techland, Tymon Smektała, director de la franquicia Dying Light, destacó la afinidad temática entre ambos títulos:

Publicidad

“Trabajar con PUBG MOBILE ha sido una auténtica delicia, ya que une dos franquicias centradas en la supervivencia. Esperamos que los jugadores disfruten de una nueva misión secundaria basada en los lanzamientos aéreos a finales de este mes”.Por parte de Tencent Games, Vincent Wang, director de PUBG MOBILE Publishing, subrayó el valor de la colaboración para mantener el juego en constante evolución:



“Esta alianza con Dying Light: The Beast brinda una oportunidad especial para introducir nuevos enemigos y dinámicas que enriquecen la experiencia. Los jugadores tendrán mucho por explorar y dominar mientras se acerca Halloween”.

Una alianza para celebrar Halloween

La colaboración entre PUBG MOBILE y Dying Light: The Beast coincide con la temporada de Halloween, lo que refuerza su ambientación oscura y su enfoque en la supervivencia. Más que un simple evento estacional, esta unión combina dos visiones del género: la acción táctica y la resistencia ante lo desconocido.

Los jugadores pueden descargar PUBG MOBILE gratuitamente desde la App Store y Google Play Store para acceder al contenido antes del 4 de noviembre, fecha en que concluirá el evento. Para quienes disfrutan de los desafíos cooperativos y las experiencias limitadas, esta colaboración representa una oportunidad de explorar una versión diferente —y más peligrosa— del campo de batalla.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.