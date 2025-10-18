En vivo
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / PUBG MOBILE y Dying Light: The Beast se unen en una colaboración llena de acción y supervivencia

PUBG MOBILE y Dying Light: The Beast se unen en una colaboración llena de acción y supervivencia

Los jugadores podrán enfrentarse a hordas de zombis, activar el modo Bestia y desbloquear recompensas exclusivas en esta colaboración disponible por tiempo limitado.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 18 de oct, 2025
