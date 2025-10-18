En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Bucaramanga del 20 al 25 de octubre: tenga en cuenta las multas por si lo incumple

Pico y placa en Bucaramanga del 20 al 25 de octubre: tenga en cuenta las multas por si lo incumple

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga confirmó la rotación del Pico y Placa para vehículos particulares del 20 al 25 de octubre, manteniendo el esquema trimestral vigente y en el horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2025
Así será en pico y placa en Bucaramanga del 20 al 25 de octubre de 2025
Secretaría de Tránsito de Bucaramanga

