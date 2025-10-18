La inquietante publicación de la influencer Baby Demoni antes de su extraña muerte

La extraña muerte de la creadora de contenido María Alejandra Esquin, conocida en el mundo digital como 'Baby Demoni', ha generado gran conmoción en Bogotá y en las redes sociales, en medio de circunstancias que las autoridades califican como extrañas. La joven bogotana, de tan solo 24 años, falleció el pasado miércoles 15 de octubre en horas de la noche en un hospital privado de la capital.

Allegados, incluyendo a otras reconocidas figuras del entorno digital como Yina Calderón, han revelado detalles impactantes sobre los momentos previos al deceso, señalando una presunta pelea con su pareja y la existencia de "huellas de asfixia" en su cuerpo. Por su parte, la pareja sentimental de la influencer, conocido como 'Samor one', rompió el silencio para ofrecer su propia versión de los hechos.

Actualmente, las autoridades están llevando a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer qué ocurrió con María Alejandra Esquin.



¿Qué ocurrió con la influencer?

Los primeros relatos indican que fue hallada en extrañas circunstancias dentro de su vivienda en Bogotá y que fue trasladada con urgencia a un centro médico debido a las heridas. Según los allegados ocurrió una “fuerte discusión” entre la joven y su pareja sentimental, hecho que fue confirmado por el joven.



Testigos afirmaron la existencia de gritos escuchados desde el apartamento, al parecer, por la presunta pelea. Robin Alexis Parra Gamboa, conocido en redes como 'La fresa más nea' y quien había publicado fotos y videos con Esquin en múltiples ocasiones, fue uno de los primeros en reportar la extraña situación y el estado "grave" de la joven.

Parra Gamboa relató que estaba en una llamada con 'Baby Demoni' cuando ella "estaba peleando un 'Samor', colgamos y me siguió enviando audios llorando, diciéndome muchas cosas, que no sabía qué hacer". Tras esto, el amigo contactó a la hermana de la influencer para alertarla, diciéndole que ella "estaba súper mal, que podría atentar contra su vida".



Impactantes declaraciones de su círculo cercano

Juliana Calderón, una de las hermanas de Yina Calderón, habló en redes sociales del caso horas antes de su muerte asegurando tener el dictamen preliminar de cómo fue el presunto ataque la habría dejado en un grave estado de salud. De acuerdo con sus declaraciones, se habría tratado de un "intento de homicidio". Así lo afirmó en un video publicado en sus cuentas oficiales de Instagram, donde afirmó que es su amiga y que le solía "colaborar" con diferentes trabajos en redes sociales.



Según sus familiares, la influencer fue encontrada dentro de su vivienda "tirada" y "al comienzo se pensaba que era un suicidio, que ella había intentado atentar contra su vida".

Posteriormente, luego de que se confirmará el fallecimiento de la influencer, Yina Calderón manifestó su dolor y preocupación por la naturaleza de los hechos. Entre lágrimas, Yina relató: "Ella se puso a pelear con el novio en la casa y yo no sé, todo raro, luego el novio llamó a decir que ella se había colgado”.

La Dj y empresaria reveló un detalle crucial de la hospitalización de 'Baby Demoni', al señalar lo que supuestamente encontraron en el cuerpo de la joven. Yina Calderón indicó que en el centro médico le encontraron “huellas de asfixia, o sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune". La creadora de contenido instó a sus seguidores a ayudar a "estar detrás de este caso porque es muy raro".



La versión de ‘Samor one’, pareja de Baby Demoni

En medio de los rumores y las acusaciones, la pareja sentimental de Baby Demoni, el creador de contenido y artista urbano ‘Samor one’, decidió pronunciarse a través de un video en su cuenta de TikTok. ‘Samor one’ confirmó que mantenía una relación con la influencer desde hacía "cinco años. Ella y yo tenemos un hogar”.

Según su relato, admitió que el día de los hechos "se presentó una situación donde yo me enteré de un par de cosas, no voy a entrar en detalles porque no debería, yo me enteré de un par de cosas". Tras este descubrimiento, reconoció: "yo la enfrenté, tuvimos una fuerte discusión".

Debido a que estaba "muy ofuscado", decidió salir del apartamento para "tomar un poco de aire". Quince minutos después de haberse marchado, recibió un mensaje de la joven, pero no dio detalles.

Tras recibir ese mensaje, 'Samor one' aseguró que sintió una "corazonada" y "me devolví lo más rápido que pude y la encontré en una situación en la que se estaba haciendo daño".

Además, aseguró que fue él quien la auxilió, pidiendo ayuda a los vecinos del edificio para trasladarla de inmediato al hospital. 'Samor one' insistió en que él hizo "lo que estaba en mis manos para que ella pudiera llegar estable a urgencias y la pudieran atender".



La última publicación de ‘Baby Demoni’

La influencer, que contaba con una gran comunidad en redes sociales con más de 900 mil seguidores en TikTok y cerca de 199 mil en Instagram, se destacaba por su actividad constante y por el contenido que compartía sobre maquillaje, baile y sus tatuajes.

Además, en varias ocasiones utilizó sus plataformas para mostrar los cambios que realizaba en su cuerpo. En sus publicaciones más recientes, habló sobre una cirugía estética a la que se había sometido.

No obstante, en su última publicación agregó un fragmento de una canción. La mujer aparece cantando la canción ‘Cuando vayas conmigo’, de Canserbero, en la que hace referencia a una relación de un hombre celoso con su pareja. “Cuando vayas conmigo no mires a nadie, que tú sabes que yo no consiento un desaire”, dice la canción.

En la publicación, sus seguidores continúan expresando su consternación por la muerte en extrañas circunstancias de la joven. Aún no lo puedo creer. Estabas llegando al éxito. Dios mío que se sepa la verdad”, “Que su caso no quede impune y la verdad se esclarezca”, son algunos de los mensajes que se leen en los comentarios.