En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MIGUEL QUINTERO
PACTO HISTÓRICO
ATAQUE ALCALDE CALAMAR
TRUMP
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / El rastro  / Mujeres asesinas: la verdad tras crímenes de un policía y un director de Medicina Legal

Mujeres asesinas: la verdad tras crímenes de un policía y un director de Medicina Legal

Dos casos impactantes estremecieron a Colombia por el rastro de traición y el macabro plan orquestado por mujeres cercanas: así fueron los crímenes de Alexander Aguilar y Eduardo Pinto.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
El Rastro: mujeres asesinas

Publicidad

Publicidad

Publicidad