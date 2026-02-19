Barrios Latinos: Call of Duty: Mobile impulsa un torneo que une a la región regional

Call of Duty: Mobile da un paso más en su relación con la región al presentar Barrios Latinos, un torneo internacional que pone el foco en las comunidades competitivas de Latinoamérica. Más que una simple competencia, la iniciativa se plantea como un espacio para identificar talento, reforzar la identidad local y ofrecer una experiencia que combina juego, cultura y representación regional.

El proyecto convoca a jugadores de México, Argentina, Chile, Colombia y la llamada Tropa Andina, integrada por Perú y Ecuador. Todos competirán por un lugar en una final presencial que se celebrará el 18 de abril en Ciudad de México, donde se definirá cuál es el barrio que mejor representa el nivel competitivo de la región.

Latinoamérica como eje competitivo

La creación de Barrios Latinos responde a una realidad clara: el crecimiento sostenido de la escena competitiva de Call of Duty: Mobile en Latinoamérica. La región se ha consolidado como una de las más activas del ecosistema, tanto en número de jugadores como en consumo de contenido y participación en torneos.



Desde la organización, el objetivo no es solo competir, sino reconocer el valor cultural que rodea al juego en cada país. La noción de “barrio” funciona como símbolo de pertenencia, orgullo y comunidad, elementos que históricamente han acompañado a los jugadores latinoamericanos en distintos títulos competitivos.



En palabras de Óscar Salas, Senior Marketing Manager de Call of Duty: Mobile para Latinoamérica, el torneo busca ofrecer un escenario donde los jugadores puedan representar a su país con identidad propia y demostrar el nivel que ha alcanzado la región en el ámbito competitivo.

Un formato que combina talento y espectáculo

Barrios Latinos se estructura en tres etapas claramente definidas. La primera corresponde al proceso de reclutamiento, abierto del 20 de febrero al 5 de marzo. Durante este periodo, los jugadores podrán registrarse de manera oficial para intentar clasificar a los torneos regionales que definirán a los representantes de cada país.

La segunda fase se llevará a cabo los días 6 y 7 de marzo, con qualifiers regionales en formato online. Estas competencias se disputarán en el modo Battle Royale y culminarán con un enfrentamiento decisivo en el mapa Alcatraz. Todo el proceso podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales del juego en YouTube y Facebook, permitiendo que la comunidad acompañe cada partida.

Finalmente, los cinco equipos clasificados se enfrentarán en una gran final presencial. El formato combinará partidas en modo Multiplayer con enfrentamientos de freestyle, bajo un sistema de puntos acumulativos que evaluará el desempeño dentro y fuera del juego. Esta mezcla busca diferenciar el torneo de otras propuestas tradicionales y reforzar el componente cultural que lo define.

Equipos con identidad propia

Cada país contará con una escuadra de siete integrantes, diseñada para representar tanto el nivel competitivo como la personalidad local. La alineación estará compuesta por un capitán, un freestyler y cinco jugadores clasificados en los qualifiers.

El capitán será un creador de contenido y jugador destacado, encargado de liderar al equipo dentro del juego y de servir como figura visible ante la comunidad. El freestyler, por su parte, aportará identidad y energía a través de rimas y presentaciones que acompañarán la competencia. Los cinco jugadores restantes serán el resultado directo del proceso competitivo, asegurando que el talento sea el principal criterio de selección.

Un torneo abierto a la comunidad

Barrios Latinos se presenta como una invitación abierta a todos los jugadores de los países participantes que deseen competir al más alto nivel. La propuesta no se limita a los jugadores profesionales, sino que busca descubrir nuevas figuras y ofrecerles una plataforma con visibilidad regional.

Toda la información oficial, así como el proceso de inscripción y las actualizaciones del torneo, estará disponible en el sitio oficial del evento. Además, en las próximas semanas se revelarán los nombres de los capitanes y freestylers que encabezarán cada escuadra, figuras clave para marcar el ritmo competitivo y cultural del torneo.

Con esta iniciativa, Call of Duty: Mobile refuerza su apuesta por Latinoamérica y propone un modelo de competencia que va más allá del resultado. Barrios Latinos pone en el centro a la comunidad, la identidad y el orgullo regional, elementos que podrían convertir este torneo en un referente dentro de la escena competitiva móvil de la región.

