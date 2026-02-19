Willie Colón estaría hospitalizado en Nueva York: esto se sabe sobre la salud del salsero

Hay preocupación en el mundo salsero, luego de que en redes sociales se informara que el maestro Willie Colón llevaría varios días hospitalizado por problemas respiratorios. La información no ha sido confirmada ni desmentida por el equipo de trabajo del artista, pero ya genera alerta entre el público que sigue al músico de origen puertorriqueño.



¿Por qué estaría hospitalizado Willie Colón?

El reporte llegó a través de X, antes Twitter, donde se informó que el cantante Willie Colón habría sido hospitalizado el miércoles 18 de febrero en el Lawrence Hospital de Bronxville, NY, luego de haber sido llevado de emergencia al centro médico por presentar problemas respiratorios.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la publicación, que generó alerta, el estado de salud del artista estadounidense de 75 años es delicado.

URGENTE 🚨: Reportan que ayer miércoles Willie Colón fue ingresado de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville, NY, y que se encuentra en estado delicado.

Coincidentemente, llama la atención que alguien tan activo en sus redes sociales no registre… — Juana Peña (@Chris_Montz) February 19, 2026

Un detalle que podría confirmar esta información es que Willie Colón no publica nada en sus redes sociales desde hace unos días. Seguidores del cantante destacan que esto es extraño, ya que lo consideran una persona bastante activa compartiendo videos y fotos especialmente en su cuenta de Instagram.



Por ahora, ni el artista ni su equipo de trabajo se han pronunciado sobre esta situación, ya sea para confirmarla o desmentirla. Tampoco se ha conocido un reporte médico oficial sobre el cantante. Seguidores están a la espera de conocer nuevos detalles sobre la salud del intérprete de 'El gran varón'.



Una de las más recientes publicaciones que hizo el cantante y productor en su cuenta de Instagram fue el pasado 15 de febrero. A través de un extenso texto, Colón reflexionó sobre la manera en la que las nuevas generaciones están procesando la información.

Publicidad

"La generación joven de hoy no ha vivido lo suficiente como para realmente saber o comprender. Aprenden a través de rumores, adoctrinamiento, y procesan todo mediante la única herramienta que tienen, que es la emoción. Esto hace que les resulte fácil llegar a una conclusión que es abiertamente falsa. No logran conectar las diferentes agendas peligrosas ni comprender cómo, de manera subrepticia, se entrelazan en un plan unificado de dominación total y sometimiento", escribió.



¿Quién es Willie Colón?

Su primer disco, 'El Malo', se grabó en 1966 cuando Willie Colón tenía 16 años de edad y lo hizo con Héctor Lavoe. Con quien formó uno de los dúos salseros más importantes de la historia de la música latina. Todo eso, de la mano de la compañía discográfica La Fania Records, donde grabó más de una docena de discos hasta 1975.

Con la grabación de Las Estrellas de Fania, marcó un antes y un después en su historia, dado que fue valorado como el evento que lanzó el movimiento de la salsa de Nueva York. Willie Colón desarrolló con su espíritu rebelde, a finales de los 70 y junto al cantante panameño Rubén Blades, canciones que denunciaban la situación política y social de América Latina; sin embargo, tiempo después los dos artistas protagonizaron una fuerte enemistad.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL