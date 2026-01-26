Call of Duty: Mobile integra a creadores latinoamericanos al juego con el evento Va De Crews

Call of Duty: Mobile da un paso clave en su relación con la comunidad latinoamericana con “Va De Crews”, un evento in-game que, más allá de ofrecer recompensas, propone algo poco común en el ecosistema móvil: integrar directamente a creadores de contenido y a sus comunidades dentro de la experiencia del juego. Del 28 de enero al 25 de febrero, los jugadores podrán unirse al crew de su creador favorito, completar misiones especiales y desbloquear elementos visuales que representan la identidad de cada comunidad.

La iniciativa reúne a Rey Tamalero, OqueiOquei, TTGirl, LoboJZ y Vic Medina, cinco creadores que han acompañado el crecimiento de Call of Duty: Mobile en la región y que ahora ven reflejado su recorrido dentro del propio título. No se trata de una colaboración superficial: cada crew funciona como una extensión directa del creador, con retos, códigos y recompensas que se desbloquean colectivamente.

Elegir un crew es elegir una identidad

Uno de los pilares de “Va De Crews” es el sentido de pertenencia. Durante el evento, los jugadores deben elegir un solo creador para unirse a su crew y avanzar junto a su comunidad. Esa decisión no es menor: cambiar de crew implica reiniciar el progreso, reforzando la idea de compromiso y representación.

Las misiones están diseñadas para jugarse tanto en Battle Royale como en Multijugador, dependiendo del enfoque de cada creador. Al completarlas, los jugadores desbloquean recompensas puramente estéticas —avatar, calling card y spray— que no afectan la jugabilidad, pero sí funcionan como símbolos visibles dentro de las partidas.Para OqueiOquei, conocido como El Oso y líder de La Manada, este enfoque tiene un valor especial. Durante la entrevista realizada por Volk de Caracol Televisión, el creador recordó cómo comenzó su relación con el juego desde el primer día de lanzamiento.

“Yo empiezo el mismísimo 1 de octubre del 2019, cuando sale el juego. Desde que anunciaron Call of Duty: Mobile yo ya lo estaba esperando, y el primer día lo jugué”, explicó.



Ese vínculo temprano con el juego, sumado a su experiencia previa con la saga desde 2010, fue clave para que encontrara en el Battle Royale móvil un espacio propio.



“Cuando probé el Battle Royale de Call of Duty: Mobile me enamoré de la jugabilidad. Tiene prácticamente lo mejor de toda la saga”, añadió.



Del creador al juego: un salto simbólico

La presencia de creadores latinoamericanos dentro del juego no es un detalle menor. Para muchos, representa el reconocimiento de una región que históricamente ha construido comunidad desde la constancia y la cercanía, más que desde la infraestructura.

Al ser consultado sobre lo que sintió al formar parte de este grupo de creadores integrados al juego, OqueiOquei fue claro:

“Es un honor, genuinamente. El niño que estaba emocionadísimo jugando ahora está dentro del juego. Se siente muy bonito. Y también creo que mis compañeros merecen totalmente estar aquí, todos tienen su historia”.

Ese reconocimiento se traduce en elementos concretos dentro del juego. En el caso de OqueiOquei, sus recompensas incluyen un avatar, una calling card y un spray cargados de referencias internas de su comunidad: desde el oso lanzando granadas hasta detalles que aluden a anécdotas conocidas por La Manada.

“Que la Manada tenga algo dentro del juego hace que todo el esfuerzo valga la pena. Esto es para ellos”, señaló.



¿Cómo funciona Va De Crews?

La dinámica del evento combina juego y contenido. Para participar, los jugadores deben seguir al creador que elijan en redes sociales, ya que será allí donde se compartirán los códigos necesarios para avanzar.

Cada creador liberará tres códigos distintos en fechas específicas:



Código 1: del 28 de enero al 1 de febrero

Código 2: del 2 de febrero al 7 de febrero

Código 3: del 8 de febrero al 13 de febrero

Estos códigos desbloquean nuevas etapas del evento y permiten que las comunidades progresen juntas. Según explicó OqueiOquei durante la entrevista, cada creador cuenta con misiones propias, adaptadas a su estilo de juego.

“Cada creador va a tener sus misiones. Si te cambias de team, tienes que empezar de cero. Lo mejor es acabar una por una. Hay misiones que se pueden hacer en Battle Royale y multijugador, y otras solo en Battle Royale, que es mi modo principal”.

El evento completo estará disponible hasta el 25 de febrero, dando tiempo suficiente para que los jugadores avancen sin prisas, algo que el propio creador recomienda.

“Disfruten el proceso. No se vuelvan locos terminándolo en dos horas. Etiquétenme cuando lo desbloqueen, eso llena de orgullo”.

Más que recompensas, representación

Aunque las recompensas no afectan el rendimiento, su valor simbólico es central. Cada avatar, spray o calling card funciona como una marca visible de pertenencia dentro de las partidas, permitiendo que los jugadores lleven consigo la identidad de su crew en cualquier servidor.

Para creadoras como TTGirl y Vic Medina, este aspecto es clave. Ambas han destacado que verse representadas dentro del juego no solo es un logro personal, sino un reconocimiento directo a sus comunidades, que han crecido junto a ellas durante años.

En palabras de Vic Medina:

“La originalidad y la esencia que cada uno tenemos nos puede llevar a hacer la diferencia en esta comunidad tan grande de creadores”.

Un mensaje para quienes quieren crear

Más allá del evento, la entrevista con OqueiOquei dejó un mensaje claro para quienes sueñan con crear contenido alrededor de Call of Duty: Mobile. Lejos de fórmulas rápidas, el creador resaltó la importancia de valorar a la comunidad desde el inicio.

“Muchas veces no valoramos lo que tenemos. Diez personas viendo un stream es muchísimo. Hay que dar el 100% a quienes están ahí, no buscar solo fama. Esto es pasión”.

Ese enfoque resume bien el espíritu de “Va De Crews”: una iniciativa que no gira únicamente alrededor del juego, sino de las personas que lo han sostenido en Latinoamérica desde sus inicios.

Con este evento, Call of Duty: Mobile transforma la relación entre jugadores y creadores en algo tangible. Ya no se trata solo de seguir a alguien en redes, sino de representar una identidad dentro del campo de batalla, reforzando el vínculo entre comunidad, juego y creador en una región que sigue ganando espacio dentro del ecosistema global.

